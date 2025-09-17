Celtics nombró a Top Landing Spot para el ex MVP, anotando campeón

El Boston Celtics han sido nombrados el lugar de aterrizaje superior para Russell WestbrookEl ex MVP de la NBA y dos veces campeón de anotación.

A la luz de la partida de Jrue Holiday, Fox Sports argumentó que Westbrook proporcionaría liderazgo en el vestuario y serviría como general de piso para los Celtics. La publicación argumentó además que los Celtics necesitan una presencia confiable en la corte para llenar el vacío dejado por vacaciones, Porzingis y Horford, y la ausencia de lesiones de Jayson Tatum.

«Hace un año, los Celtics fueron los campeones defensores de la NBA y pagaron a todos en su lista. Ahora, son un equipo que viene de una salida de playoffs de segunda ronda que perdió a su jugador estrella, Jayson Tatum, para la temporada 2025-26 a la temporada 2025-26 a una lágrima de Aquiles, y cambió Kristaps Porzingis y Jrue Holiday para derramar a largo plazo Payroll. Plus, Al Horford sigue siendo un agente libre.

«Westbrook sería una adición de barriga para un equipo que necesita un impulso».

Reemplazo de vacaciones perfecto

Westbrook nunca ha sido conocido por su defensa en el bola, pero lo hizo excepcionalmente bien como un defensor perimetral durante su período de un año con los Denver Nuggets. El jugador de 36 años promedió 13.3 puntos, 6.1 asistencias y 4.9 rebotes de solo 27.9 minutos desde el banco, mientras se destacaba como el mejor defensor de ataque de Denver.

“Sí, Derrick White y Payton Pritchard permanecen presentes e inevitablemente tendrán roles más grandes, mientras que Anfernee Simons – A quien los Celtics adquirieron de los Portland Trail Blazers en su regreso comercial para vacaciones, es un anotador plausible por derecho propio. Al mismo tiempo, Westbrook podría estar en los Celtics, saliendo de la banca como el máximo anotador de la segunda unidad «.

«Para la perspectiva, las salidas/ausencias de Tatum, Porzingis, Holiday y Horford significa que 66.4 puntos por juego desde la temporada pasada desaparecen. Concedido, Simons, que promedió 19.3 puntos por juego la temporada pasada, completará parte de esa producción para Boston. Confiando en ser un equipo dominante defensivo, Boston fue segundo en el NBA en los puntos oponentes por juego y el porcentaje de campo opto y el porcentaje del campo opcente el último piso de la tapa del campo opcional, lo que puede hacer un estiramiento de Boston, el piso de Boston. Boston lideró la NBA con 48.2 intentos de 3 puntos por juego la temporada pasada: no funcionará para los Celtics en 2025-2026.

Westbrook enfrenta un futuro incierto

Con solo unas pocas semanas para el campamento de entrenamiento, Westbrook sigue sin firmar, un desarrollo impactante para un jugador de su calibre. Fox Sports explicó por qué los Celtics podrían beneficiarse del resto de la falta de voluntad de la liga para abrazar a Westbrook.

«Sin embargo, lo que podría evitar que los Celtics persigan a Westbrook es que potencialmente sienten que tienen suficientes guardias veteranos en su rotación, lo que hace que el veterano sea una adición superflua».

Fox Sports nombró a los Indiana Pacers y Milwaukee Bucks como otros dos destinos potenciales para Westbrook, citando las lesiones de Aquiles sufridas por Tyrese Haliburton y Damian Lillard en los playoffs de 2025. Mientras que Haliburton se perderá la totalidad de la temporada 2025-26, Lillard, quien se unió a los Trail Blazers como agente libre, no volverá a la cancha antes de la temporada 2026-27. Como tal, Westbrook podría ayudar a ambos equipos.

Según múltiples expertos, el Reyes de sacramento Sigue siendo el pretendiente más interesado para Russell Westbrook, quien cumple 37 años en noviembre.