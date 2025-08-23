Celtics Insider interviene en la recuperación de lesiones de Jayson Tatum

El Boston Celtics están buscando aventurarse en la cancha la próxima temporada sin su mejor jugador y una información privilegiada se mantiene escéptica en Jayson TatumLas posibilidades de volver a jugar, a pesar de los esfuerzos del equipo.

Los Celtics fueron eliminados de los playoffs de la NBA de 2025 por el New York KnicksPero con menos de tres minutos restantes en el Juego 4, Tatum sufrió una rotura del tendón de Aquiles sin contacto cuando se zambulló por una pelota suelta. Por lo general, esas lesiones pueden tomar un año o más para recuperarse. Es decir, Boston posiblemente jugará toda la temporada 2025-26 sin Tatum.

Tatum fue una de las tres superestrellas, las otras fueron Tyrese Haliburton y Damian Lillard, quienes sufrieron lesiones en Aquiles en los playoffs de 2025 antes de que sus equipos fueran eliminados.

Celtics Insider no confía en el regreso de Tatum, pero los créditos de la oficina principal

El informante de los Celtics de NBC Boston, Chris Forsberg, escribió Sobre el regreso de Tatum en una historia de Bagbag de lector el 22 de agosto.

«Creemos que hay un 100 por ciento de posibilidades de que Tatum ataque su rehabilitación con una energía implacable y un deseo de vencer lo que sea la línea de tiempo generalmente aceptada para una rehabilitación de Aquiles», escribió Forsberg. «El equipo 100 por ciento puso a Tatum en la mejor posición posible para hacerlo al cirugía solo unas horas después de la lágrima, y ​​con un cirujano conocido por su experiencia y avances en la reparación de Aquiles».

Los Celtics no han establecido una línea de tiempo o formalmente gobernan a Tatum para la temporada, incluso mientras los Pacers han descartado Haliburton. Forsberg no confía en las posibilidades de Tatum de regresar, pero sigue siendo esperanzador.

«En este momento, el enfoque debería estar en mejorar cada día», dijo. «Tatum podría haber acuñado el grito de rally perfecto para los fanáticos de los Celtics en una reciente actualización de video cuando notó la naturaleza agotadora de la rehabilitación inicial, pero declaró optimamente que hay ‘mejores días por delante’.

«No estoy 100 por ciento seguro de que es lo mejor para el equipo volver a poner a Tatum en la cancha esta temporada. También soy un 100 por ciento no es médico. Si se rehabilita hasta el punto en que es seguro y beneficioso para él regresar a la acción de la NBA, entonces por qué procrastinarlo, pero el estado del equipo, en el punto Tatum podría estar listo para competir nuevamente, podría dictar una decisión prudente».

Joe Mazzulla busca establecer una alineación inicial sin Jayson Tatum

Una decisión inicial de la alineación se avecina para el entrenador en jefe Joe Mazzulla y los Celtics. Boston actualmente tiene 19 jugadores en la lista de temporada baja:

Guardias: Payton Pritchard, Derrick White, Jaylen BrownAnfernee Simons, Jordan Walsh, Max Shulga, RJ Luis Jr., Hayden Gray, Hugo González

Forwards: Tatum, Sam Hauser, Chris Boucher, Josh Minott, Miles Norris, Baylor Scheier,, Xavier Tillman

Centros: Nehemiah Queta, Luka Garza, Amari Williams

Forsberg dijo que si un juego de exhibición ocurriera el 1 de septiembre y tuvo que presentar una alineación inicial para los Celtics, él jugaría: Pritchard, White, Brown, Hauser, Queta.

«Mi pensamiento general: las piezas restantes de tu núcleo de campeonato obtienen el primer crack en los roles de inicio esta temporada», escribió Forsberg.