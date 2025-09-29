Celtics agregan guardia versátil del equipo este

El Boston Celtics están más cerca del comienzo del campamento de entrenamiento después de una de sus ventas más ocupadas en la memoria reciente. Con manchas de lista en juego y caras nuevas que buscan causar una impresión, Boston ha agregado otro nombre a la mezcla firmando Wendell Moore Jr.una ex selección de primera ronda de Duke, a un contrato del Anexo 10, según Celticsblog.

Moore fue reclutado 26º en general por el Dallas Mavericks en 2022 y ha registrado 90 apariciones en la NBA a través de períodos con el Minnesota Timberwolves, Detroit Pistonsy Charlotte Hornets. Cumplió 24 a principios de este mes.

Moore hace ruido en la liga de verano

Este verano, Moore impresionó mientras se adaptaba al Magia de Orlando en Las Vegas. El promedió 13.8 puntos en 44% de disparos para ir con 6.8 rebotes y un robo por juego.

«Mostré que merecía estar en esta liga», dijo Moore a El Sentinel de Orlando. «Mostré que puedo ser uno de los mejores defensores aquí. Puedo hacer tiros, puedo obtener cuesta abajo, jugar guardia principal secundario si es necesario. Dos demostrado que puedo hacer un montón de cosas en el piso que pueden ayudar a los equipos a ganar».

Una oportunidad de quedarse con los Celtics

Con 6 pies 5 pulgadas, Moore aporta un tamaño de posición en el perímetro y la versatilidad en ambos extremos. En la liga G la temporada pasada con el enjambre de Greensboro, apareció 19 puntos, 4.8 rebotes y 4.1 asistencias por juegoMostrando el tipo de producción general que lo mantiene en los radares de la NBA.

Ahora, tendrá la oportunidad de luchar por un lugar en la lista en Boston. El Anexo 10 de contratos a menudo canaliza a los jugadores a la Liga G, pero las fuertes actuaciones en el campamento o la pretemporada podrían abrir la puerta a un acuerdo bidireccional o estándar.

Wendell Moore Jr., que se une a los Celtics en un acuerdo E10, tiene un impacto en la defensa. Hace un buen trabajo al mover los pies para permanecer al frente, y su envergadura se extiende más de siete pies. Eso le permite ser disruptivo dentro y fuera de la pelota. pic.twitter.com/rduki79bb3 – Bobby Krivitsky (@bobbykrivitsky) 26 de septiembre de 2025

La conexión de Moore con Anthony Edwards

Moore también tiene un vínculo de larga data con la estrella de Timberwolves Anthony Edwards. Los dos crecieron jugando al baloncesto juntos y se conocen desde que tenían seis años.

En marzo, cuando los Hornets enfrentaron el TimberwolvesEdwards reflexionó sobre esa relación:

«Ese es mi Dawg. He estado presionando con Wendell desde que tenía unos seis años. Eso es lo que mucha gente no lo sabe … Ese es mi Dawg», Dijo Edwards.

Los ex compañeros de equipo se han mantenido cerca, y esa conexión ha sido una constante a través del viaje de baloncesto de Moore.

Anthony Edwards y Wendell Moore Jr. de Charlotte se conocen desde que tenían seis años. Los ex compañeros de equipo de Minnesota se pusieron al día antes del enfrentamiento de esta noche en Hive Tonight. Esto es lo que Edwards dijo sobre Moore: pic.twitter.com/rpiclotcmq – Hunter Bailey (@hunter_bailey45) 6 de marzo de 2025

Lista del campamento de entrenamiento de los Celtics finalizados

La firma de Moore se bloquea en la lista del campo de entrenamiento de los Celtics. Junto a él, Kendall Brown, Jalen Bridgesy Ron Harper Jr. competirá por la oportunidad de quedarse.

El campamento comienza el lunes, y los Celtics utilizarán la pretemporada para evaluar cuál de estas alas y guardias jóvenes puede presentar un papel. Para Moore, es otra oportunidad para mostrar la energía defensiva y los destellos de puntuación que lo convirtieron en una selección de primera ronda en primer lugar.

Ya sea que se quede con Boston o tierras en Maine, será uno para ver cuando el campamento se quite.