Celoso de la lucha por las chicas que venden hielo, barbero en Bekasi Tikam CO -Workers to Murnel

Kota BekasiVIVA – La policía logró descubrir el caso de la persecución sádica que provocó la muerte en West Cikarang, Bekasi. Un barbero con las iniciales RA (29) podría apuñalar a sus propios compañeros de trabajo, EP (26), solo por el romance con una mujer vendida en hielo.

Este incidente fue viral en las redes sociales. Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @Urbancikarang. «La vida se perdió debido a los celos, la niña ídolo estaba saliendo con un amigo del contrato», fue citado por la cuenta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Mientras tanto, relacionado con este asunto, el jefe de policía del metro de la ciudad de Bekasi, el comisionado de policía Mustofa, explicó que el incidente ocurrió en un alquilado Propiedad de residentes en la aldea de Cibitung, Telagaasih, West Cikarang, el sábado temprano en la mañana, 27 de septiembre de 2025.

Inicialmente, víctima Y autor quienes trabajaron en una barbería Cibitung compró dos botellas de bebidas alcohólicas y las cedieron juntas en una casa alquilada. En una condición ebrio, ambos pelearon a una mujer llamada Sheyla.

Jefe de Policía del Metro de la ciudad de Bekasi, Comisionado Senior Pol Mustofa (frente al medio)

«La víctima reprendió al perpetrador por vilipendiarse frente a Sheyla, a pesar de que Sheyla era la novia de la víctima. Sin embargo, al perpetrador afirmó que le gustaba a Sheyla y no dudó en dañar la relación de la víctima», dijo Mustafa.

La disputa terminó en la lucha física. La víctima golpeó y mordió la mejilla del perpetrador. Ra que está loco y luego toma una sebilah cuchillo Badik de su bolso y apuñaló a la víctima golpeando ciegamente sus muslos, el estómago y las manos.

La víctima fue llevada de urgencia al Hospital Bekasi Regency, pero después de dos días de tratamiento, fue declarado muerto el lunes 29 de septiembre de 2025.

Luego, la policía cazó a Ra que escapó después del incidente. La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Cikarang junto con la Policía del Metro de Bekasi finalmente arrestó a los perpetradores en su residencia en Banjar City, West Java, el martes 30 de septiembre de 2025.

«El motivo se debe puramente al romance y los celos. Los perpetradores no aceptaron ser reprendidos por la víctima hasta que ocurrió una pelea», dijo Mustofa.

Desde la escena, la policía aseguró una serie de artículos de evidencia, que van desde cuchillos Badik, ropa sangrienta, hasta varias unidades móviles. Por sus acciones, RA fue acusado en virtud del Artículo 351 Párrafo (3) del Código Penal sobre la persecución que resultó en la muerte con la amenaza de una sentencia de 7 años de prisión.