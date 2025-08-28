Celluloid Dreams Boards Indian Venecia Entrada ‘Canciones de árboles olvidados’

Atuendo de ventas francés Sueños de celuloide ha abordado los derechos de ventas mundiales a «Canciones de árboles olvidados«, La función de debut del cineasta indio Anuparna Roy que se inclinará en la sección Horizons de Venecia.

Variedad está debutando exclusivamente el primer clip de la película.

El drama de Set Mumbai sigue a Thooya, una actriz migrante y aspirante que navega por la ciudad aprovechando su belleza e ingenio, ocasionalmente intercambiaba la intimidad por las oportunidades. Cuando subblea el exclusivo apartamento de su Sugar Daddy a Swetha, un compañero migrante que trabaja en un trabajo corporativo, las dos mujeres de mundos aparentemente diferentes comienzan a compartir más que solo espacio vital. En medio del pulso implacable de Mumbai, descubren una empatía silenciosa, aunque su delicada conexión enfrenta pruebas como historias personales, deseos y heridas resurgiendo.

La película está protagonizada por Naaz Shaikh y Sumi Baghel, con Bhushan Shimpi, Ravi Maan, Pritam Pilania y encantador Singh en papeles de apoyo. Debjit Samanta maneja la cinematografía, con edición de Ashish Patel and Music de Nishant Ramteke.

Autor indio Anurag Kashyap presenta el proyectoque es producida por Ranjan Singh de Flip Films, Bibhanshu Rai de River Tale Films, Romil Modi y Nube Studio de Romil Casting – Navin Shetty de Nube Cirrus, en asociación con Sharib Khan y Vikas Kumar de Khan & Kumar Media.

«Celluloid Dreams está encantado de apoyar un proyecto tan ambicioso y cautivador como ‘Canciones de árboles olvidados’, que se alinea perfectamente con nuestra inclinación editorial, así como comenzar una asociación nueva y ambiciosa», dijo Saliha Guemraoui, CEO de los sueños celuloides.

Roy agregó: «Me complace que Celluloid se haya asociado con nuestra película, y tengo plena fe en ellos de que lo llevarán al mundo, de la mejor manera posible».

El productor Ranjan Singh dijo: «Estamos contentos de que Saliha y su equipo en Celluloid vieran la película y la hayan incorporado. Con su registro probado de excelentes películas en el pasado, estamos emocionados de comenzar este viaje con ellos».

Mira el clip aquí: