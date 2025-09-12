¿Celios pide fatwa de ingresos ministeriales/wamen en puestos dobles o haram? Aquí está la respuesta mui

Yakarta, Viva – Centro de estudios económicos y de derecho (Celios) Remeriblemente el Consejo de Ulema indonesio (Mui) Aplicar fatwa relacionado con los ingresos o el honorario recibido por el ministro Y Viceministro (Wamen) que simultáneamente posicionan como comisionado en la empresa estatal (bumn) en la perspectiva de la ley islámica.

Se sabe que el Tribunal Constitucional (MK) a través de la decisión número 128/PUU-XXIII/2025 ha prohibido a los ministros adjuntos de simultáneamente como otros funcionarios estatales como comisionados o directores de empresas estatales o privadas, o líderes organizacionales financiados por APBN y APBD.

Celios en una carta numerada 72/Celios/IX/2025, quiere pedirle al Fatwa al MUI pidiendo tres puntos cruciales a la Comisión Mui Fatwa:

¿Cómo deberían los funcionarios estatales comportarse de acuerdo con los principios de justicia, confianza y transparencia en la gestión de las finanzas estatales?

Esta solicitud de Fatwa no es solo una cuestión de legalidad, sino que también cuestionó la moralidad y la ética a los ojos de la religión. Si en términos de ley estatal Departamento duplicado Esto ha sido prohibido, ¿qué pasa con la ley religiosa?

Respuesta mui

El presidente de la División MUI de Da’wah y Ukhuwah Kh Cholil Nafis dijo que el MUI acogió con beneplácito la demanda de Fatwa del Centro de Estudios Económicos y de Derecho (Celios) relacionados con los ingresos del Ministro y el Viceministro que se posicionó de manera concurrente como comisionados en Bumn.

Kiai Cholil dijo que cada demanda de Fatwas de la comunidad o las partes conocidas como Mustafti siempre sería seguida a través del mecanismo del estudio en profundidad en el MUI interno.

«Sí, gracias (Celios) por preguntarle al Fatwa al MUI. Cada solicitud de Fatwa de la comunidad será revisada y se decidirá. Esta solicitud de Fatwa es muy buena para mantener todos los ingresos obtenidos», dijo Kiai Cholil, según el sitio web de MUI, viernes 11 de septiembre, 2025, 2025.

Kiai Cholil reveló que una carta de solicitud de Fatwa de Celios será enviada a la Comisión Mui Fatwa. Kiai Cholil explicó que la Comisión Mui Fatwa tenía la autoridad de estudiar cuestiones legales islámicas relacionadas con la práctica de posiciones duales, así como recibir salarios o honorarios desde la posición doble.

«La Fatwa emitida no solo será una guía para los funcionarios estatales interesados. Pero también funciona como un signo moral para los musulmanes en general para mantener los principios de justicia, transparencia y mandato en la gestión financiera», dijo.