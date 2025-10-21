Celios da informe rojo sobre el desempeño de un año del gobierno de Prabowo-Gibran

Jacarta – Instituto de investigación del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos (CELIOS) dar boleta de calificaciones roja por 1 año de rendimiento gobierno Presidente Prabowo Subianto y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

Se considera que el gobierno es incapaz de cumplir sus promesas de campaña y que los ministros no están desempeñando sus funciones adecuadamente.

En la Evaluación de desempeño de un año del gobierno de Prabowo-Gibran publicada por CELIOS basada en evaluaciones de logros de programas, liderazgo, gobernanza presupuestaria, comunicación de políticas y aplicación de la ley, mostró boletas de calificaciones rojas en casi todos los sectores.

La evaluación se realiza a través de encuesta un panel de 120 periodistas de 60 medios nacionales, así como una encuesta pública de 1.338 encuestados en toda Indonesia.

Presidente Prabowo y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

En el boletín de calificaciones de CELIOS, Prabowo Subianto recibió una puntuación de 3 sobre 10, Gibran Rakabuming Raka 2 sobre 10, Polri 2 sobre 10 y TNI 3 sobre 10. Hasta el 56 por ciento del público consideró que sólo una pequeña parte de las promesas políticas se cumplieron, el 43 por ciento evaluó que ninguna de ellas tuvo éxito en absoluto.

Otros hallazgos muestran que la elegibilidad del presidente Prabowo Subianto cayó significativamente al 34 por ciento, lo que refleja un cambio en la confianza pública debido a un desajuste entre las promesas y la implementación de políticas.

«La encuesta muestra que la elegibilidad de Prabowo-Gibran está disminuyendo porque hay un 34% de los votantes anteriores que no volverán a votar en las próximas elecciones. Los resultados de esta boleta de calificaciones roja son las aspiraciones del público para que el gobierno reorganice inmediatamente el gabinete, incluida la implementación de recomendaciones para mejorar inmediatamente el sector de creación de empleo, controlar los precios de los bienes básicos y la asistencia social, especialmente a la clase media», dijo en su declaración el Director de Política Pública de CELIOS, Media Wahyudi Askar. citado el martes 21 de octubre de 2025.

En términos de implementación del programa, el 72 por ciento de los encuestados evaluó que el desempeño del gobierno aún era pobre, el 43 por ciento lo calificó como malo y el 29 por ciento como muy malo. El plan político también fue considerado no acorde con las necesidades públicas: el 80 por ciento de los encuestados lo calificó como malo o muy malo. La calidad del liderazgo también se considera baja: el 64 por ciento de los encuestados calificó el liderazgo público como malo o muy malo.

Las críticas más duras surgieron en relación con la gobernanza presupuestaria y la comunicación de políticas. Hasta el 81 por ciento de los encuestados evaluaron que la gestión presupuestaria no era transparente y el 91 por ciento evaluó que la comunicación de las políticas gubernamentales era deficiente o muy deficiente. En el sector legal, el 75 por ciento de los encuestados consideró que la aplicación de la ley se estaba volviendo más aburrida, acompañada por la percepción de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaban perdiendo independencia.