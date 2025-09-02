Celine Evangelista salió en secreto a las calles, haz esto a los manifestantes

VIVA – La atmósfera de manifestaciones que se calientan en la ciudad capital presenta vistas inesperadas. Celine EvangelistaLa famosa actriz, vista en el medio de la multitud, no por dar discursos, sino para brindar asistencia real a los manifestantes lesionados.

Esta acción humanitaria se grabó en un video que ahora es viral en varias plataformas de redes sociales, atrayendo la atención pública a su preocupación.

En el video, Celine parecía correr hábilmente con equipos médicos y medicamentos para ayudar al equipo médico de campo. También fue visto ayudando a oxígeno a los manifestantes que experimentan dificultad para respirar debido a situaciones cada vez más tensas. Esta acción alacular recibió un amplio elogio de los ciudadanos.

«Está orgulloso de ver que no tiene publicaciones directamente, actúa directamente y usa sus propios fondos, respeto de energía propia», escribió información en el video, citando Instagram @Rumpi_Gosip, martes 2 de septiembre de 2025.

No solo brindando asistencia física, Celine también entregó un mensaje importante en un video separado. Con un cansado pero lleno de firmeza, atrajo a los manifestantes que se dispersen y regresaron a sus hogares para mantener la seguridad.

«Sí, para todos los amigos que todavía están en el área de Kwitang, todavía en el distrito de Senayan, nos vamos a casa primero», dijo Celine Evangelista.

Hizo hincapié en que la lucha aún es larga y puede expresarse de una manera más segura y pacífica.

«Todavía hay muchos días, todavía es un día largo para que nuestras voces expresen nuestras voces sabiamente y en paz», continuó.

Celine también les recordó a los manifestantes que pensaran en familias en el hogar y residentes en la ubicación de la acción, como los niños y los ancianos que podrían ser perturbados por los disturbios.

«Vamos, ve a casa, tenemos una familia en casa. Recuerda, también hay muchas personas alrededor. Kwitang también hay bebés, hay padres», dijo.

Agregó que el equipo médico en el campo estaba muy abrumado, con existencias de oxígeno que comenzaron a funcionar.

«El espíritu continúa porque el equipo médico en el campo también está abrumado, se ha quedado sin oxígeno. Es una pena si todavía se está dremando en este momento, amigos», dijo.

La acción de Celine está en el centro de atención porque muestra el lado humano que rara vez está expuesto en medio de brillar el mundo del entretenimiento. Su preocupación no solo proporciona inspiración, sino que también recuerda la importancia de mantener la paz en la transmisión de aspiraciones. El público también está esperando el siguiente paso de esta actriz en el apoyo de cuestiones sociales relevantes.