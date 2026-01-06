Celine Evangelista experimenta un terror aterrador en el encargado de la casa: Buto Ijo

Jacarta – La productora de Gandhi Fernando presenta oficialmente su último proyecto de terror titulado Pengunggu Rumah: Buto Ijo. Esta película, que colabora con Creator Media, Maxstream Studios, Seru Juga Film Studio y Vibe, acaba de lanzar un póster oficial y un avance que muestra una atmósfera tensa.

Lea también: Michelle Ziudith finalmente interpreta una película de terror, Alas Roban se convierte en el debut más desafiante



Dirigida por Achmad Romie, esta película se inspira en el legendario folclore javanés Timun Mas. Sin embargo, en lugar de ser un cuento de hadas de fantasía, Pengunggu Rumah: Buto Ijo se transforma en un horror moderno con conflictos familiares muy oscuros. Desplázate para saber más sobre la historia, ¡vamos!

La historia comienza con la vida de Srini (Celine Evangelista), una viuda con un hijo que comienza a vivir una serie de terrores místicos. Una aterradora figura gigante verde comenzó a rondar su casa justo antes del sexto cumpleaños de su hijo.

Lea también: 5 hermosos artistas involucrados en el tema de sugar babies y terceras personas, la última es Davina Karamoy



Al sentirse amenazada, Srini se puso en contacto con su exnovio, Ali (Gandhi Fernando), que ahora trabaja como creador de contenidos especializado en pruebas de valentía. Ali y su hermana, Lana (Valerie Thomas), finalmente aceptaron ayudar a Srini debido a presiones económicas.

Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. La situación cambió drásticamente cuando la figura de Buto Ijo apareció frente a Ali. Terror tras terror que surgió luego reveló los oscuros secretos que se guardaban firmemente en la casa, además de descubrir los orígenes de Buto Ijo como el portador del desastre.

Lea también: Celine Evangelista está dispuesta a filmar la última película de terror, echa un vistazo a su total preparación



El productor y guionista Gandhi Fernando explicó que esta película no se basa únicamente en sorpresas instantáneas o sobresaltos. Quiere explorar el lado emocional de los mitos que ya conoce la comunidad en general.

«Queremos presentar un horror que no sólo sea aterrador, sino también emocionalmente impactante. Interpretamos el mito de Buto Ijo de la historia de Timun Mas como la codicia y las consecuencias de las decisiones humanas», subrayó Gandhi en su declaración, citada el martes 6 de enero de 2026.

Desde una perspectiva técnica, el equipo de producción maximizó el uso de la casa como centro del terror. Se crea una atmósfera espeluznante a través de una iluminación contrastante y un diseño de sonido intenso para brindar una experiencia visual cercana a la vida cotidiana pero aún mística.

Esta película está protagonizada por Celine Evangelista como Srini, Gandhi Fernando como Ali, Valerie Thomas como Lana, Meryem Hasanah como Tisya, Adnan Djani como Indra, Pratito Wibowo como Buto Ijo, Arie Dwi Andhika como Riza.