Celine Evangelista dice francamente que quiere actuar en la película Danyang Wingit Friday Kliwon, ¡por el honor!

Jacarta – Actriz, Celine Evangelistaacaba de hacer una sorprendente confesión sobre sus razones para asumir un papel en la última película de terror, Danyang Wingit Friday Kliwon. Esta película, dirigida por Agus Riyanto, promete terror envuelto en una espesa cultura javanesa.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar recientemente en el XXI Plaza Senayan Cinema, Senayan, en el centro de Yakarta, Celine mencionó directamente el factor de ingresos como el desencadenante inicial. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Quiero actuar en esta película por el honor», dijo Celine Evangelista.

Sin embargo, no se trata sólo de cosas materiales. Celine luego agregó que su principal interés surgió de la narrativa de la película que resaltaba la cultura y las costumbres javanesas. Esto le resulta personal porque a menudo participa en procesiones tradicionales en Surakarta, Java Central.

Celine explicó más sobre su conexión con el tema de la película. Siente que Danyang Wingit Friday Kliwon ofrece algo más que suspenso de terror.

«Yo era parte del palacio y se transmitieron muchos mensajes espirituales, y el wayang es parte de la cultura», dijo Celine Evangelista.

Considera que esta película es un medio eficaz para reintroducir el patrimonio cultural, especialmente el wayang, al público moderno.

«En esta película se presenta nuevamente el wayang, mezclado con historias espirituales de la comunidad», continuó.

Celine enfatizó que el objetivo de esta película no es sólo asustar al público, sino invitarlo a apreciar más su herencia ancestral.

«Esta película no quiere plantear misterios para asustar a la gente, sino aprender sobre cómo respetamos esa cultura», dijo.

«Cada cultura tiene una historia y cada historia tiene un significado», continuó.

En la película Danyang Wingit Friday Kliwon, Celine Evangelista interpreta a un personaje llamado Citra. Este personaje es sobrino de Mbok Ning (Djenar Maesa Ayu). Citra fue reclutada para convertirse en sinden, sin darse cuenta de que fue elegida como sacrificio final en un ritual prohibido.

Esta película se centra en la historia de Ki Mangun Suroto (Whani Darmawan), un titiritero de sombras que está obsesionado con el poder eterno y está dispuesto a llevar a cabo horribles rituales que implican sacrificios humanos.

La tensión comenzó cuando Citra comenzó a vivir disturbios místicos en la ermita donde vivía. Afortunadamente, recibe ayuda de Bara (Fajar Nugra), el guardia de la ermita que se esfuerza por descubrir los oscuros secretos escondidos por Ki Mangun y Mbok Ning.