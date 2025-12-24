Celine Dion se disfraza de Grinch y canta ‘All by Myself’ en Navidad

Celine Dion Parece tener un plan para robarse la Navidad.

El cantante icónico publicó un vídeo en Instagram el miércoles de ella sentada junto a una chimenea mientras vestía un disfraz de Grinch, completo con un detallado maquillaje verde brillante. Ella abre el video hablando y cantando el coro de «All by Myself» antes de lanzarse a una parodia del monólogo del Grinch sobre su agenda de la película de 2000 dirigida por Jim Carrey «How the Grinch Stole Christmas».

«El descaro de esos Quién, al invitarme allí con tan poca antelación. ¡Incluso si quisiera ir, mi agenda no lo permitiría!» dice, sosteniendo en su regazo a un perro pequeño con astas como el perro del Grinch, Max. «4:00: ejercitar mi voz. 4:30: despertar a mis hijos. 5:00: resolver el hambre en el mundo. No se lo digas a nadie. 5:30: jazzercize. 6:30: cenar conmigo. ¡No puedo cancelar eso otra vez! 7:00: luchar con mis ideas creativas».

«¡Estoy reservado!» Dion continúa. «Por supuesto, si dejo mis ideas creativas a las 9:00, todavía tendré tiempo para recostarme en la cama y ver videos de TikTok sin cesar. O simplemente puedo desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo… ¡aburrido!». Cierra el vídeo empezando a cantar de nuevo “All by Myself”: “Cuando era joven, nunca necesité a nadie”.

“All by Myself” fue lanzado originalmente por el cantautor Eric Carmen en 1975 y alcanzó el puesto número 2 en el Billboard Hot 100. Dion lanzó su famosa versión de la balada como sencillo antes de su álbum de 1996 “Falling into You”. Sigue siendo uno de los mayores éxitos en Estados Unidos hasta el día de hoy.