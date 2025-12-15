Celebridades rinden homenaje al director

En Hollywood y más allá, celebridades y fanáticos rinden homenaje al director y al actor. Rob Reinerquien era encontrado muerto junto con su esposa Michele el domingo en su casa.

Rob Reiner, hijo del escritor Carl Reiner, se hizo conocido por primera vez por su papel de Meathead en la influyente comedia «All in the Family». Luego dirigió películas clásicas como “Stand by Me”, “This Is Spinal Tap”, “When Harry Met Sally…” y “A Few Good Men”.

Director Pablo Feig escribió: «Rob es uno de mis héroes. Tuve el honor de llamarlo amigo».

Paul Walter Hauser escribió: «Lamento la pérdida de mi director favorito de todos los tiempos. Unos pocos hombres buenos es LA razón por la que me convertí en actor, y la filmografía de Rob detrás de la cámara es LA razón por la que quería dirigir y todavía lo hago». El actor continuó compartiendo una historia sobre el momento en que conoció a Reiner.

«Horrible. No pensé que hoy podría empeorar», escribió Jon Cryer en hilos.

Josh Gad escribió: «Rob Reiner y su esposa Michelle eran dos de las almas más amables y afectuosas que puedas imaginar. Se preocupaba mucho por aquellos que no tenían voz».

La actriz Virginia Madsen escribió en Instagram: «Gracias Rob por darnos tanta alegría a la que aferrarnos. La vida y el talento siempre llegaron a las 11».

cineasta Joe Ruso escribió: “Perdimos a uno de los pocos hombres buenos”.

Nancy Pelosi dijo: «Rob era creativo, divertido y querido. Y en todos sus esfuerzos, Michelle fue su socia indispensable, su recurso intelectual y una esposa amorosa».

La noticia de un asalto mortal a Rob y Michelle Reiner en su casa es devastadora. Es difícil pensar en alguien más notable y excelente en cada campo y esfuerzo que realizó. Rob era creativo, divertido y querido. Y en todos sus esfuerzos, Michelle era suya… —Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 15 de diciembre de 2025

Vea más reacciones a continuación:

Horrorizado al enterarme del fallecimiento de Rob Reiner y su maravillosa esposa Michelle. Mucho amor para sus hijos y su familia. — Elijah Wood (@elijahwood) 15 de diciembre de 2025

Rob Reiner coprotagonizó una de las comedias de situación más influyentes de todos los tiempos, tuvo una carrera increíble como director y fue uno de los seres humanos más amables y considerados que he conocido en este negocio. QEPD para Rob y Michele. 🙏🏻 pic.twitter.com/qjNTfVfd0Y – Richard Roeper (@RichardERoeper) 15 de diciembre de 2025

Descanse en paz Rob y Michele Reiner. Irreal – O’Shea Jackson Jr (@OsheaJacksonJr) 15 de diciembre de 2025