Celebridades en los Globos de Oro lucen pines Be Good para Renée Macklin Good


Un puñado de celebridades en el domingo Globos de Oro La alfombra roja lució prendedores con los mensajes “Ice Out” y “Be Good” para honrar la memoria de Renée Macklin Good, quien fue asesinada por ICE en Minneapolis esta semana.

Nominados, presentadores e invitados, incluidos Marcos Ruffalo y Wanda Sikes Llevaba broches de la campaña de protesta respaldada por la ACLU y organizada por un grupo de profesionales de la industria del entretenimiento. Otras organizaciones que apoyan el esfuerzo incluyen Maremoto, Move On, National Domestic Workers Alliance y Working Families Power.

Las celebridades fueron vistas en la alfombra roja antes de la ceremonia durante el Variedad Pre-Show de los Globos de Oro presentado por Amazon Fire TV.

La campaña, que también rinde homenaje a Keith Porter, quien fue baleado por un agente de ICE fuera de servicio en la víspera de Año Nuevo, «nos recuerda lo que significa ser buenos unos con otros frente a tal horror: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano. Todos los días, en todas partes, la gente común se porta bien: mantiene a los niños seguros cuando caminan a la escuela, filma a los padres que están siendo desaparecidos de sus lugares de trabajo, hace donaciones para recaudar fondos para apoyar a las organizaciones que nos mantienen seguros», decía un comunicado de los organizadores.

Los organizadores señalaron que 2025 fue uno de los años más mortíferos de ICE en dos décadas, y la campaña surge en respuesta a la campaña de reclutamiento de 100 millones de dólares en tiempos de guerra de la actual administración destinada a ampliar la capacidad de aplicación de la ley.

«Durante el año pasado, la administración Trump ha estado ejerciendo su poder federal para castigar e intimidar a las comunidades, a menudo convirtiendo a los inmigrantes en chivos expiatorios y utilizando al Departamento de Seguridad Nacional como punta de lanza. ICE no está haciendo que nuestras comunidades sean más seguras. Están trayendo el caos a nuestras calles, y las familias, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses por igual, pagan el precio», dijeron los organizadores.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor