Celebre los cumpleaños, Wanda Hamidah pregunta el mejor regalo: ¡Palestina gratis!

VIVA – Artis mayor Wanda Hamidah Ingresando a la edad de 48 años de una manera inusual. En lugar de fiestas de lujo o vacaciones casuales, Wanda ahora celebra su cumpleaños en Portopalo Port, Sicilia, Italia, como parte de la misión global de Sumud Flotilla Gaza.

En una carga en su Instagram el 21 de septiembre, Wanda compartió el momento emocional, que ahora es el centro de atención del mundo del entretenimiento indonesio.

«Siempre quiero ir a Sicilia, pero nunca pensé que celebraría mi cumpleaños aquí. Dios trabaja de una manera misteriosa», escribió Wanda Hamidah en Instagram, citado el lunes 22 de septiembre de 2025.

Wanda Hamidah, quien nació el 21 de septiembre de 1977 en Yakarta, ha sido conocida durante mucho tiempo no solo como una actriz talentosa, sino también como una figura pública vocal para abogar por los derechos humanos. Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó a principios de la década de 2000, con un papel icónico en varias telenovelas y películas de pantalla ancha.

El viaje de Wanda a Gaza no es una decisión impulsiva. En el medio, navegó desde el puerto de Sidi Bou, Túnez, utilizando el barco Kaiser como parte de la Flotilla Global Sumud (GSF), una coalición global destinada a romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza y enviar asistencia humanitaria.

Después de esperar casi dos semanas en Túnez debido a la cancelación de delegaciones de otros países, Wanda fue elegido como el último pasajero en el barco. Junto con cientos de activistas, desde Túnez hasta Turquía, lleva una misión no violenta: enviar alimentos, medicamentos y equipos médicos para superar la crisis del hambre en Gaza, que ha sido confirmado por el cuerpo de la ONU como una condición de emergencia de alimentos agudos.

La carga de Instagram de Wanda en su noche de cumpleaños, a las 19:00, hora local, se volvió viral entre los internautas indonesios. Con un fondo tranquilo del mar Mediterráneo en Portopalo, escribió extensamente sobre su emoción inconmensurable.

«Y no puedo ser más feliz, estar aquí en el camino a Gaza con cientos de activistas de todo el mundo con una misión: romper el bloqueo y enviar asistencia humanitaria a Gaza», escribió.

Wanda también compartió sus más profundas esperanzas como el mejor «regalo de cumpleaños»: «¡El genocidio se detendrá! Palestina ¡recupere sus derechos básicos y su tierra! »

Esta oración no es solo palabras; Reflexiona en profundidad solidaridad con la lucha palestina, que durante mucho tiempo ha sido la agenda de Wanda desde que estuvo activo en la manifestación de estudiantes de 1998.

Además, Wanda pidió acciones concretas a sus colegas en Indonesia, especialmente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales.

«Será un hermoso regalo para mí si ustedes, mis amigos en Indonesia, continúan hablando de Palestina, usa su plataforma para hacer una voz más fuerte! exclamó.

La misión global de Sumud Flotilla es una continuación de los esfuerzos de la Freedom Flotilla Coalition (FFC), que ha enviado una flota similar desde 2010.

En 2025, esta iniciativa era cada vez más urgente en medio de la escalada del conflicto, donde, según los informes, Israel enfrentaba la asistencia humanitaria sistemáticamente. A pesar de enfrentar un alto riesgo, como los ataques con drones experimentados por la flota anterior en junio y julio de 2025, Wanda se mantuvo firme.

«No se sienten y esperen, es hora de actuar. ¡Detente el genocidio! ¡Libre Palestina!» la tapa