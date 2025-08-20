Celebre la independencia en todas las áreas de operaciones, Pertamina Patra Niaga enfatiza que la estación de servicio no es solo un lugar para llenar combustible

Yakarta, Viva -Pt Pertamina Patra Niaga reveló que la compañía celebró el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en todas las regiones operacional.

Secretario corporativo Pertamina Patra Niaga Roberth Marchelino Verieza En su declaración en Yakarta dijo el martes al llevar el espíritu de «energía roja y blanca, Maju de Indonesia», una serie de celebraciones estaba coloreada con ceremonias de bandera, competiciones de juegos tradicionales, compensación social, acciones icónicas en tierra y mar.

«Celebramos la 80a soberanía indonesia con la comunidad, los consumidores, las comunidades, a los veteranos. A través de varios programas desde Sabang hasta Merauke, seguimos comprometidos a servir de todo corazón para avanzar a Indonesia», dijo Roberth desde su declaración, miércoles 2025.

Continuó el impulso histórico en el sureste de Sulawesi, cuando Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi con Hiswana Migas y la comunidad de buzo desplegaron la bandera roja y blanca más grande bajo el mar de Wakatobi.

Esta actividad involucró a más de 20 comunidades, centros de buceo locales, estudiantes, a las MIPYME, como un símbolo del nacionalismo, así como la preocupación por el ecosistema marino indonesio y el turismo marino.

Además, continuó, en varios GasolineraTal como en Makassar, Manado, Semarang y Yakarta, Pertamina Patra Niaga celebró una actividad de saludo del cliente, competencia folk y compensación por huérfanos, veteranos, comunidades de taxis de motocicletas en línea y amigos discapacitados.

Se celebraron varias competiciones de personas, entre otros, los clientes participaron en la competencia de lectura de texto de proclamación, tira de la guerra, decoración de vehículos rojos y blancos, para cantar canciones de independencia.

«Queremos que una estación de servicio no solo sea un lugar para llenar combustible, sino también un espacio de interacción cálido. A través de esta actividad, invitamos a la comunidad a celebrar la independencia con la unión y apoyar la energía de calidad de Pertamina», explicó.

Roberth agregó que Pertamina Patra Niaga también estaba presente en Mului Hamlet, Inland Paser, Kalimantan Oriental, para celebrar la comunidad indígena indígena indígena indígena indonesia del Monte Lumut.

La celebración en el interior es un símbolo de la presencia del país a las áreas remotas, así como una forma de aprecio por los pueblos indígenas que constantemente preservan la naturaleza.

«La ceremonia del Día de la Independencia en Mului Hamlet nos recuerda que el espíritu de la unidad indonesia no reconoce la distancia o la ubicación. Pertamina Patra Niaga continuará estando presente en todos los rincones para servir a la comunidad y apoyar el desarrollo sostenible», dijo.



Pertamina Patra Niaga presenta una promoción especial de independencia

Pertamina Patra Niaga también presenta promociones especiales a través de la solicitud de Mypertamina.

El 80 aniversario de la celebración de la República de Indonesia realizada por Pertamina Patra Niaga en todas las áreas operativas se convirtió en un fuerte símbolo de que el espíritu de independencia podría estar presente en cualquier lugar, comenzando desde el fondo marino de Wakatobi, las estaciones de gas urbana, hasta el interior de Kalimantan.

«El espíritu de independencia debe reflejarse en el mejor servicio para la comunidad. Pertamina Patra Niaga como la primera línea de la energía nacional continuará estando presente, apoyando a la comunidad de Sabang a Merauke», agregó Roberth.