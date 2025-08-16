Celebre el Día de la Independencia de Indonesia a través de Dhikr Nacional, Tvone presenta «Nusantara Dhikr» en la ciudad de Bekasi

VIVA – Dé la bienvenida al 80 cumpleaños de la República de Indonesia Tvone Volver para celebrar el evento religión titulado «Nusantara dhikr«El evento tendrá lugar el domingo 17 de agosto de 2025, se emitió directamente a las 20.30 WIB desde Plaza Patriot Candrabhaga, JL Ahmad Yani, Kayuringin, Bekasi City.

Al aumentar el tema «Faith in Independence, clave para el Awakening Nacional», Nusantara Dhikr es una de una serie de 17 años de colaboración de TVONE para el país. Una serie de estudiosos destacados llenarán el evento Nusantara Dhikr, incluido Ustadz Abi Makki, KH. Sumarno Syafi’i, Habib Profeta Al Musawa, Ustadz Tile y Al Habib Muhammad Al Bagir bin Alwy bin Yahya.

Los académicos ofrecerán a la audiencia y las personas que asisten directamente en Plaza Patriot Candrabhaga también serán animadas por actuaciones especiales de cantantes religiosos que están enviando y guiadas por el anfitrión Fahada Indi y Muhammad Sofyan.

«Nusantara Dhikr» es un impulso de reflexión nacional a través de un enfoque espiritual, como un recordatorio de que la independencia lograda por el pueblo indonesio es el don de Allah Subhanahu wa ta’ala y debe ser protegida de fe.

A través de este programa, TVONE confirma su compromiso de continuar presentando programas religiosos llenos de significado y relevantes para la vida de las personas, especialmente en momentos importantes de conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia.

Esta actividad es una colaboración de TVone como los medios de comunicación número uno y la comunidad en la construcción de una vida nacional religiosa, pacífica y caracterizada.

El evento Nusantara Dhikr está abierto al público y gratuito, ya que las personas que quieren ver pueden venir directamente a Plaza Patriot Candrabhaga, JL Ahmad Yani, Kayuringin, Bekasi City. El programa de archipiélago de Dhikr también se puede ver a través de la pantalla TVOne en el canal 34 UHF JAKARTA, 35 UHF Palembang, 32 UHF Surabaya, 42 Denpasar & Banjarmasin, 38 UHF Bandung, 39 UHF Semarang, 35 uhf Yogyakarta y solo y flujo en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web en el sitio web www.tvonenews.com.