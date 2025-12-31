Celebre el Año Nuevo 2026, la tarifa LRT de Yakarta es de solo IDR 1

Jacarta – Para celebrar Año Nuevo 2026, memoria LRT de Yakarta se le cobrará arancel especial solo IDR 1 el 31 Diciembre 2025 al 1 de enero de 2026.

Así lo anunció LRT Jakarta Management a través de una carga en su cuenta oficial de Instagram @lrtjkt, como parte de las celebraciones de bienvenida al Año Nuevo 2026.

«LRT Jakarta invita a todos los clientes a dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 de manera ordenada, respetándose unos a otros y defendiendo los valores de la unión», como se cita en una publicación en el Instagram oficial de LRT Jakarta @lrtjkt, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

En otra carga, Jakarta LRT Management también anunció que se implementaría una extensión de tiempo. operacional de 05.30 WIB a 02.00 WIB el noche Año Nuevo, con un avance de sólo 10 minutos por tren.

«Para apoyar la movilidad comunitaria, el LRT de Yakarta opera hasta las 02:00 WIB en la víspera de Año Nuevo. Celebremos el Año Nuevo de manera ordenada, segura y respetuosa», dijo Yakarta LRT Management.

Los siguientes son detalles del calendario operativo especial del LRT de Yakarta en la víspera de Año Nuevo de 2026:

1). Direcciones para llegar a la estación Velódromo

– Estación Pegangsaan Dua: 05.30-01.30 WIB

– Estación Summarecon Mall North Boulevard: 05.34-01.34 WIB

– Estación South Boulevard: 05.37-01.37 WIB

– Estación Pulomas: 05.39-01.39 WIB

– Estación ecuestre: 05.41-01.41 WIB

Cómo llegar a la estación Pegangsaan Dua

– Estación Velódromo: 05.50-01.50 WIB

– Estación ecuestre: 05.52-01.52 WIB

– Estación Pulomas: 05.54-01.54 WIB

– Estación South Boulevard: 05.56-01.56 WIB

– Estación Summarecon Mall North Boulevard: 05.59-01.59 WIB.