Celebre el 80 aniversario, el Ministerio de Asuntos Interiores tiene un paseo saludable y un bazar en TMII

VIVA – Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) celebró el pico del evento del 80 aniversario en Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Yakarta, domingo (8/24/2025). El evento fue animado con caminata verde A la que asistieron 12.700 participantes del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Gestión Fronteriza (BNPP), así como el Bazar y la Exposición.

Los participantes parecían entusiasmados por seguir una caminata saludable que fue inaugurada oficialmente por el Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian. A la serie de eventos también asistieron el Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk, Presidenta General del Equipo de Empoderamiento y Bienestar Familiar (TP PKK) Tri Tito Karnavian, filas de funcionarios de alto riesgo, así como otros funcionarios relacionados dentro del Ministerio del Interior.

Se invitó a los participantes saludables a los participantes a ir por el área de TMII. En el camino, fueron recibidos por bailes y actuaciones culturales regionales en las plataformas provinciales que se cruzaron.

La celebración del 80 aniversario también está llena de compensación a los huérfanos. El pico del evento fue marcado por el Corte de Cono por el Ministro de Asuntos Interiores que luego fue entregado al Ministerio del Interior más antiguo y más joven. La procesión continuó con la entrega de un cono por parte del viceministro de Asuntos Interiores Bima Arya Sugiarto al Viceministro de Ribka Haluk.

En sus comentarios, el Ministro de Asuntos Interiores revisó la historia del nacimiento del Ministerio del Interior que se estableció dos días después de la Proclamación de la Independencia en 1945. En ese momento, los Padres Fundadores formularon varios ministerios, tres de ellos estaban regulados en la Constitución de 1945, Namamente el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ministerio de Asuntos Extranjales (Kemen), y el Ministerio de la Defensa (Kemen) y el Ministerio del Ministerio (Kemen (Kemen) y el Ministerio del Ministerio (Kemen) y el Ministerio del Ministerio (Kemen), y el Ministerio de la Defensa (Kemen), y el Ministerio de la Ministerio (Kemen), y el Ministerio de la Defensa (Kemen. Por lo tanto, continuó el Ministro de Asuntos Interiores, el cargo del Ministerio del Interior es muy importante y central para el gobierno indonesio.

«Ahora, esta es una cuestión de orgullo para nosotros. También el mandato de que debamos correr juntos», dijo.

En particular, el Ministro de Asuntos del Interior solicitó a los funcionarios de alto rango en el Ministerio del Interior que inculcara los valores de integridad en sus filas. Con este paso, se espera que los servicios públicos se ejecuten de manera más efectiva y tengan un impacto directo en la comunidad.

«Entonces podría tener un impacto directo para elevar el nombre de las instituciones del Ministerio de Asuntos Interiores», explicó.

Mientras tanto, el jefe del 80 aniversario del Ministerio del Interior, que también es el Director General (Dirjen) de Población y Registro Civil (Dukcapil) del Ministerio del Interior, que Teguh Setyabudi explicó, la serie de celebraciones había estado ocurriendo desde principios de agosto. La actividad estaba llena de competiciones, partidos, seminarios nacionales, donantes de sangre, bazares de comida barata, a los servicios de Dukcapil. Toda la serie es una realización del 80º tema principal del 80 aniversario, a saber, «El Ministerio del Interior está dedicado al país».

«Esperemos que esto también desarrolle el amor de la patria y también para mejorar el rendimiento del Ministerio del Interior», dijo.