Celebre el 80 aniversario de la invasión territorial TNI, Kodim 0502/Ju y Hipmi.

Yakarta, Viva – Agencia de gestión de sucursales (BPC) de la Asociación Indonesia de Jóvenes Emprendedores (Hipmi) North Yakarta muestra su preocupación por el medio ambiente y la comunidad al participar en las actividades «Invasión territorial«El Kodim 0502/JU.

Leer también: La persona ‘miembro’ que venció al empleado de Zaskia Adya Meca resultó ser un soldado TNI, ahora asegurado



Esta actividad es parte de la conmemoración del 80 aniversario TNI 2025, que tuvo lugar el miércoles 24 de septiembre de 2025, en varios puntos en el norte de Yakarta.

Este evento tiene como objetivo fortalecer la sinergia positiva entre el TNI, el gobierno y el mundo de los negocios para mantener la limpieza ambiental y ayudar a las personas necesitadas.

Leer también: ¿La persona ‘miembro’ que venció a Zaskia Adya La Meca del empleado de TNI? Esta es la palabra danpomdam jaya



El presidente del North Yakarta Hipmi BPC, Victor Herryanto, expresó su orgullo de colaborar en el evento. Según él, esta participación también estuvo en línea con la dirección del presidente de BPD Hipmi Jaya, Ryan Haroen.

«Esta es una prueba clara de que la cooperación del sector privado, el gobierno y el TNI pueden tener un gran impacto positivo en la comunidad. No solo la asistencia, sino que también fomenta el espíritu de cooperación mutua y atención mutua», dijo Victor en una declaración escrita, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: COCHOS CON EL DEPARTAMENTO DE TNI A TRAVÉS DEL CORREDOR TRANSAKARTA 13 PASA DE PASA, PUSPOM



La actividad comenzó en el rptra kali jodoh a través de la acción del tni que atiende el medio ambiente (Ciliwung Bening) limpiando el río Ciliwung con un bote de goma. Después de eso, se realizó una distribución de 1,000 paquetes de alimentos y 1,000 porciones de comida gratis para los residentes.

Al evento también asistieron varios funcionarios, incluido el alcalde del norte de Yakarta, Hendra Hidayat, el comisionado jefe de la policía del metro del norte de Yakarta, Pol Erick Frendriz, el coronel Dandim Inf Dony Gedinandan y el Jefe del Fiscal de Distrito del Norte de Jakarta, Syahrul Juaksha Subuki.

Sin detenerse allí, BPC Hipmi North Yakarta también participó en actividades sociales en varios otros lugares, como:

Terminal de Tanjung Priok: limpieza, pintura de la sala de espera, limpieza de las alcantarillas y la distribución de alimentos.

Rasa Swamp Reservoir: Limpieza del área del depósito y la distribución de alimentos.

Kampung Sawah, Semper Timur: sumisión de asistencia en forma de comida instantánea, ropa y juguetes para las víctimas de incendios.

Mercado tradicional Gading de Kelapa: acción de limpieza, pilares del mercado de pintura y distribución de alimentos a los residentes.

Victor afirmó que esta actividad no era solo una distribución de alimentos, sino una inversión social a largo plazo.

«Lo principal es cómo podemos inspirar a más partes a moverse juntas, crear un entorno más limpio y ayudar a quienes lo necesitan. North Yakarta Hipmi continuará cometiendo contribuciones significativas al desarrollo regional y el bienestar comunitario», dijo.