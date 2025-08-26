Celebre 80 años de la República de Indonesia, Bip to Dul Jaelani Únete al álbum 10 Windu Indonesia

Yakarta, Viva -El 80 ° año de la celebración de la independencia de Indonesia fue cada vez más especial con la presencia del tercer álbum nacional titulado «10 Windu Indonesia». El álbum fue producido por Ahmad Doli Kurnia Tanjung como el ejecutivo del productor, junto con Pay Burman (fundador Indonesia Care) y Rio Ricardo (coproductor).

Según Ahmad Doli, este álbum nació del espíritu de la comunidad que quería celebrar Cabaña a su manera. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Estamos agradecidos de que Indonesia haya alcanzado los 80. Bip, Dul JaelaniNowela, J-Rocks y, con suerte, será más amplio «, dijo en el área de Jagakarsa, en el sur de Yakarta, el lunes 25 de agosto de 2025.

El álbum de 10 Windu Indonesia contiene ocho canciones, que consta de seis nuevas obras con temas indonesios y dos canciones nacionales de Re -Arrangement: One Nusa Satu Bangsa y Mother Earth. Curiosamente, la canción que la legendaria banda bip cantó con Nusa Satu Satu Bangsa, e hizo el primer sencillo.

«Sorprendentemente, el que cantó una ciudad natal fue Bip. Esta canción es también el primer sencillo», dijo Doli.

Agregó, se espera que el uso del término «windu» recuerde a la joven generación de sabiduría indonesia.

«Cuando éramos pequeños aprendimos un tigre ocho años. Al usar este término, con suerte, muchos recuerdan nuevamente», dijo.

Pay Burman, el principal productor, enfatizó que este proyecto no era solo entretenimiento, sino un movimiento cultural.

«Muchas gracias por todos los que quieran participar. La música no es solo entretenimiento, sino una entrega de mensajes. En principio, este no es un proyecto comercial. Raramente conoce a personas como Bang Doli, que es realmente pura desde el corazón», dijo Pay.

Bip mismo dijo que estaba feliz de poder participar.

«El proceso es rápido, entramos en el estudio inmediatamente a obtener una parte de la pandilla, haciendo entusiasmo. Los resultados lo hacen feliz, la parte es mágica y se repite deliberadamente para que se quede», dijo Pay, que representa a BIP.

Aunque se llamaba un movimiento sin fines de lucro, este álbum todavía se lanza a través de una plataforma de música digital. Doli afirmó que los beneficios de la canción nacional de la reorganización se canalizarán a los herederos del compositor.

«Este es un movimiento sincero. Si hay ganancias, lo arreglamos con músicos, específicamente las canciones nacionales serán devueltas a los herederos», explicó.

A través de 10 Windu Indonesia, los músicos esperan que los jóvenes se inspiren más en amar al país. Como dijo Doli, «Queremos que este movimiento sea más masivo, despertando el amor indonesio a través de la música».