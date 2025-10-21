Celebrate Films, lanzamiento de las colecciones especiales de Pixar Toy Story y Disney Zootopia

Jacarta – Dos películas animadas icónicas de disney y Pixar, historia del juguete Y zootopíavuelve a estar en el centro de atención gracias a la última colaboración. Con la bienvenida a octubre de 2025, se lanzó una colección exclusiva con el tema de Pixar Toy Story y Disney Zootopia, que podrá obtenerse en todos los puntos de venta OH!SOME a partir del 15 de octubre de 2025.

La película Toy Story, estrenada por primera vez en 1995, se convirtió en un hito en el mundo de la animación al ser el primer largometraje de animación realizado por Pixar. Ahora, 30 años después, personajes legendarios como Woody, Buzz Lightyear y sus amigos regresan con un toque creativo en la colección «Pizza Planet Diner». Desplázate para saber más, ¡vamos!

Mientras tanto, Zootopia, la película ganadora del Oscar en 2016 que muestra la historia de la amistad entre la conejita policía Judy Hopps y el astuto zorro Nick Wilde, vuelve a ser una inspiración a través de la colección temática «On The Road», además de dar la bienvenida al lanzamiento de Zootopia 2, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2025.

OH!SOME Public Relations, Shelly, explicó que el lanzamiento de estas dos colecciones es parte de una colaboración a largo plazo entre OH!SOME y Disney.

«Siempre nos comprometemos a presentar productos que no sólo sean funcionales, sino que también traigan recuerdos y felicidad a los clientes. La colección Toy Story está aquí para coincidir con el 30º aniversario de la película, mientras que presentamos Zootopia para dar la bienvenida a la tan esperada secuela cinematográfica», dijo Shelly en su declaración, citada el martes 21 de octubre de 2025.

La colección Toy Story “Pizza Planet Diner” aporta una sensación nostálgica a las escenas más icónicas de la película. Los productos ofrecidos incluyen equipos de estilo de vida como cajas bento, cubiertos portátiles, botellas para bebidas frías y calientes, platos, tazones, imanes para refrigerador y contenedores de almacenamiento multiusos.

Mientras tanto, la colección Zootopia «On The Road» está diseñada para los amantes de los viajes. Esta colección presenta diseños prácticos y livianos, adecuados para acompañar a los clientes en cada viaje.

«Queremos que esta colección sea un amigo fiel de los clientes, tanto durante las actividades diarias como cuando exploran diversos destinos. Esperamos que este producto pueda agregar entusiasmo y alegría a su rutina», agregó Shelly.

Como parte de la serie de lanzamiento, OH!SOME también llevará a cabo desafíos digitales con el tema Toy Story y Zootopia del 16 al 31 de octubre de 2025.