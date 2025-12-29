Celebrar Año Nuevo sin fuegos artificiales, Palacio: mostrar empatía y solidaridad

Jacarta – El ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, evaluó el llamamiento de los jefes regionales a las celebraciones Año Nuevo sin encender fuegos artificiales como un sentimiento de empatía por todas las víctimas de desastres naturales en Indonesia.

Lea también: Ustaz Abdul Somad explica la ley de celebrar el Año Nuevo d.C., esta es la limitación en el Islam



«Sí, creo que es muy apropiado. Muy apropiado porque también tenemos que mostrar un sentido de empatía, solidaridad y un sentido de destino compartido», dijo Prasetyo en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Prasetyo dijo que, como nación, la sociedad debería preocuparse más por el sufrimiento de otras personas. También afirmó que el llamamiento del jefe regional era correcto y debía ser considerado.

Lea también: MRT Jakarta y LRT Jabodebek extenderán sus operaciones hasta la madrugada en la víspera de Año Nuevo





El PNM Peduli regresa a Aceh Tamiang para ayudar a los residentes a levantarse después del desastre

«Como nación, por supuesto que hay quienes están experimentando desastres y también debemos sentir que esto es un problema, coincidentemente hay un cambio de año. Sí, si así lo creemos, lo que dijeron los jefes regionales es correcto», dijo Prasetyo.

Lea también: Pramono revela los logros de DKI Damkar y está listo para abrir la formación a otras regiones



Como se informó anteriormente, el gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung volvió a pedir que no haya fuegos artificiales durante la víspera de Año Nuevo de 2026. Más adelante habrá una circular (SE) que regulará este llamamiento.

«Inicialmente planeamos que habría fuegos artificiales y demás, anteriormente en la reunión decidí que para toda el área de Yakarta sería realizado por el gobierno y el sector privado», dijo Pramono en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el lunes 22 de diciembre de 2025.

«Pedimos que no haya fuegos artificiales y emitiremos una circular por este motivo», continuó.

Mientras tanto, en cuanto a las personas que lanzan fuegos artificiales en Nochevieja, Pramono admitió que no puede regularlos. Su partido, dijo, sólo siguió instando a que se cancelaran las fiestas de fuegos artificiales teniendo en cuenta el desastre experimentado por la población de Sumatra.

«Pero para todo lo que requiere permisos, hoteles o centros comerciales y demás, pedimos a todos que no tengan fuegos artificiales», dijo.



El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung, en el ayuntamiento de DKI Yakarta

Aun así, Pramono enfatizó que su partido no realizaría redadas en las fiestas de fuegos artificiales.

«Lo siento, esta vez no voy a realizar una redada por ese motivo porque estamos dando la bienvenida al Año Nuevo, no hagas infeliz a la gente», dijo.