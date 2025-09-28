Celebrar a los perpetradores de la paliza del personal Zaskia La Meca, Denpom Jaya confirmó el proceso legal

Yakarta, Viva – Diputado Jefe de Información de Kodam (Wakadam) Jaya, Teniente Col. Inf. M. Wirya Arthadiguna dijo, miembros sin escrúpulos TNI Anuncio con las iniciales Praka NC ha sido detenido en Denpom Jaya.

Leer también: Los empleados son víctimas de violencia en el TNI, Zaskia Adya La Meca cuestionó la función de la protección del aparato



La detención de Praka NC fue llevada a cabo por Denpom Jaya porque era sospechoso de vencer al personal del artista Zaskia Adya Mecacomo se informó ampliamente desde hace algún tiempo.

«En la actualidad, los perpetradores en nombre de Praka NC han sido asegurados y detenidos en Denpom Jaya II/Cijantung para someterse proceso legal Además de conformidad con las condiciones «, dijo Wirya a los periodistas, semana, el 28 de septiembre de 2025.

Leer también: Paniai DPRK cuestionando la existencia de tropas TNI no orgánicas en la regencia de Paniai



Sin embargo, Denpom Jaya no ha publicado un caso o cronología de detalles del incidente, y solo asegura que el proceso legal se esté ejecutando.

Leer también: Conmoción en Bank Gowa! El TNI llevaba un arma de barril largo, casi la inteligencia de Kodim



«Entonces, el partido del Regimiento Arhanud 1/F, especialmente el Batallón de Arhanud 10, como la unidad en cuestión, también continúa comunicándose para completar otras responsabilidades administrativamente fuera del proceso legal en curso», dijo.

Se sabe que anteriormente se informó ampliamente sobre el incidente de paliza, que fue entregado por la artista Zaskia Meca a través de su cuenta personal de Instagram. Zaskia dijo que el incidente comenzó el lunes 22 de septiembre de 2025 a las 07.15 WIB, alrededor del área de Ampera, South Yakarta.

Se descubrió que el personal o víctima llevaba al hijo de Zaskia a ir a la escuela, hasta entonces una Vespa automática rosa impulsó la dirección del oponente y casi se estrelló contra la motocicleta de la víctima.

Cuando la víctima suena la bocina, resulta que el conductor Vespa Matic no lo aceptó hasta perseguir Las víctimas del cuello y la cabeza fueron pisados ​​por los perpetradores y los cascos que la víctima fue destruida.

El incidente sádico se llevó a cabo ante los ojos del hijo de Zaskia Meca directamente. Aunque los perpetradores fueron asegurados por los residentes locales, pero finalmente los perpetradores dejaron la ubicación poco después.

Finalmente, la víctima que era personal de Zaskia también informó a la policía, hasta que finalmente se reveló que el sospechoso era miembro del TNI.