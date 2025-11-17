Celebrando Operación Zebra, Inspector General Herry: La seguridad es una cultura compartida

Pekanbaru, VIVA – Policía Regional de Riau celebrado oficialmente Operación Cebra Lancang Kuning 2025, que comienza hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2025.

La implementación de la operación estuvo marcada por una convocatoria de tropas en el campo del cuartel general de la policía de Riau, encabezada por el inspector general jefe de la policía de Riau, Herry Heryawan, y a la que asistieron elementos de la provincia de Riau Forkopimda y los principales funcionarios (PJU) de la policía de Riau.

El inspector general jefe de la policía regional de Riau, Herry Heryawan, destacó que la Operación Cebra de este año prioriza la educación seguridad tráfico, así como fortalecer la conciencia pública de cara a la Operación Vela 2025.

«Nuestra prioridad es la educación, la prevención y la sensibilización pública para que la seguridad se convierta realmente en una cultura compartida», dijo el Inspector General Herry en su declaración del lunes 17 de noviembre de 2025.



La policía regional de Riau lleva a cabo la operación Cebra

Agrega, cifras accidente El tráfico sigue siendo bastante elevado y está influenciado en gran medida por factores humanos. Citando datos del Ministerio de Transporte, el 85 por ciento de los accidentes son causados ​​por negligencia humana, el 10 por ciento se debe a las condiciones del vehículo y el 5 por ciento son factores ambientales.

«Toda negligencia es la causa principal. Esto significa que el 85 por ciento se puede prevenir si aumentamos nuestra disciplina y conciencia», afirmó.

El Inspector General Herry enfatizó que la Operación Cebra debe ser un impulso para fortalecer la conciencia colectiva.

«Lo más importante es crear narrativas, transmitirlas de forma continua, especialmente en el ámbito familiar. Este es el medio más eficaz para recordar», subrayó.

Las siete infracciones prioritarias para actuar en la Operación Cebra en esta ocasión incluyen ir contra corriente, exceder el límite de velocidad, no usar casco SNI, jugar con el celular mientras se conduce, conducir menores de edad, viajar con más de una persona y conducir bajo los efectos del alcohol.

También hizo un llamado a la ciudadanía a incrementar la disciplina vial para prevenir accidentes. «La seguridad debe ser un compromiso compartido», afirmó.

En esta ocasión, el Jefe Regional de Policía junto con la Dirección de Tránsito entregó asistencia social en forma de ocho sillas de ruedas, tres bastones y 40 cascos del SNI a víctimas de accidentes de tránsito, mototaxis en línea y personas necesitadas.

Además de eso, la Policía Regional de Riau también plantó plántulas de árboles con estudiantes de escuelas vocacionales como parte de la educación ambiental y el fortalecimiento del programa de Policía Verde.

«Queremos que la generación más joven comprenda que la seguridad y la preocupación por el medio ambiente son dos cosas inseparables. A través de la Vigilancia Verde, fomentamos la plantación de árboles, acciones de limpieza ambiental y educación ecológica para los estudiantes y la comunidad», dijo Herry.