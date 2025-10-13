Celebrando la libertad, autobús palestino atacado por autoridades israelíes

Tel Aviv, EN VIVO – Aparatos de seguridad Israel asaltó el autobús cargado Hogar habitante Gaza, Palestina el nuevo liberado de la prisión israelí para ‘exhibiciones de celebración’ antes de continuar su viaje a Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025.

Reportado Tiempos de Israel, Los funcionarios penitenciarios dijeron que los guardias irrumpieron en un autobús lleno de ex prisioneros de Gaza que habían sido liberados de prisión y se dirigían a Gaza después de que algunos de ellos descorrieran las cortinas de las ventanas del vehículo en una «exhibición de celebración».

Los miembros de la unidad de Masada del Servicio Penitenciario de Israel «irrumpieron en el autobús, tomaron medidas contra quienes alteraban el orden e inmediatamente restauraron el gobierno de la prisión sin causar heridos», dijeron los funcionarios.

Cientos de palestinos detenidos por Israel han sido liberados

Luego el autobús continuó su viaje hacia Gaza.

Israel liberó hoy a un total de 1.968 detenidos y detenidos por motivos de seguridad en Gaza, como parte de un acuerdo de liberación. rehén y un alto el fuego respaldado por Estados Unidos destinado a poner fin a la guerra en Gaza, confirmó IPS.

Las fuerzas de seguridad en Cisjordania y Jerusalén Este han estado monitoreando de cerca a los detenidos de seguridad liberados y a sus familias para garantizar que su liberación no se celebre públicamente.

Por otro lado, el grupo militante palestino Hamás liberó a 20 rehenes israelíes que aún estaban vivos después de más de dos años de cautiverio en Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025, según el corresponsal de Anadolu.

Los rehenes fueron entregados en dos grupos al equipo de la Cruz Roja en la Franja de Gaza.

Como parte de un acuerdo de alto el fuego de 20 puntos entre Israel y Hamás negociado por Trump, la liberación de los rehenes israelíes se intercambió por la liberación de 1.968 prisioneros palestinos, incluidos 250 que fueron condenados a cadena perpetua.

La Oficina de Prensa de Prisioneros Palestinos informó el lunes que también había comenzado la liberación de prisioneros palestinos, después de que los autobuses que los transportaban salieran de las cárceles israelíes hacia Gaza y Cisjordania.

Anteriormente, los ministros israelíes habían aprobado una lista de 1.718 prisioneros palestinos que también serían liberados. Esta liberación se producirá tras la entrega de 28 rehenes israelíes que fueron asesinados.