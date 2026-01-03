Celebrado oficialmente en el estadio Brawijaya, el partido Persik Kediri vs Persib Bandung sin seguidores invitados

Kediri, VIVA – Gestión Persik Kediri finalmente tengo certeza sobre el permiso para celebrar un partido en casa persib Bandung a continuación Superliga 2025/26. El duelo entre los dos equipos está programado para el lunes 5 de enero de 2026 por la noche en el estadio Brawijaya, ciudad de Kediri, Java Oriental.

El presidente del Comité Organizador de Persik Kediri (Panpel), Tri Widodo, reveló que el partido había recibido permiso oficial, incluida una recomendación de la policía. El partido está programado para comenzar a las 19.00 horas.

«El partido de Persik Kediri contra Persib Bandung se llevará a cabo el 5 de enero de 2026 en el estadio Brawijaya de la ciudad de Kediri. Mientras tanto, el horario de inicio comenzará a las 19:00 WIB», dijo Widodo en Kediri el viernes.

Sin embargo, este partido se disputará sin la presencia de la afición del equipo visitante. Según las recomendaciones de la policía, sólo los aficionados locales pueden asistir directamente al estadio.

«La policía ha recomendado que a este partido asistan 3.000 aficionados, y eso es sólo para los aficionados locales o Persikmania», explicó.

Widodo también invitó a todos los presentes de Persikmania a trabajar juntos para mantener el orden y la seguridad durante el partido. Espera que se pueda seguir manteniendo una atmósfera propicia para la comodidad de todas las partes.

«Trabajemos juntos para mantener una situación propicia en nuestra casa, la ciudad de Kediri, para que siempre sea segura y cómoda», dijo.

En cuanto a la venta de entradas, Widodo dijo que el comité organizador aún se encuentra en la etapa de preparación. Las entradas para el partido se venderán posteriormente a través de la comunidad de seguidores de Persik Kediri como paso de selección.

«La venta de entradas a través de la comunidad Persikmania tiene como objetivo poder filtrar y vender entradas según su designación, es decir, amigos de Persikmania», dijo.

Por otro lado, el equipo de Persik Kediri continúa maximizando sus preparativos de cara a este importante partido. Además de realizar entrenamientos de rutina, el equipo también evalúa los resultados de partidos anteriores.

Actualmente, Persik Kediri ocupa el puesto 12 en la clasificación con una colección de 18 puntos. Mientras tanto, Persib Bandung llegó a Kediri con el máximo estatus después de acumular 34 puntos.