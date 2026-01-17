Celebrada islámicamente en Bali

Jacarta -bek Selección Nacional de Indonesia, Justin Hubner reveló sus planes de boda con su prometido, Jennifer Coppen.

Hubner hizo esta confesión tras marcar un gol crucial que le salvó Fortuna Sittard de la derrota ante el Go Ahead Eagles, el domingo 11 de enero de 2026, momento que calificó de un comienzo de año casi perfecto.

En el partido de la jornada 18 de la Eredivisie que acabó con empate 2-2 en el estadio De Adelaarshorst, Hubner apareció como salvador. Su gol del empate aseguró que Fortuna Sittard llevara a casa un punto del Go Ahead Eagles, un equipo reforzado por su compañero de la selección indonesia, Dean James.

Justin Hubner que Jennifer Coppen Foto : Instagram/jennifercoppenreal20

Tras el partido, el jugador de 22 años compartió otra alegría en una entrevista con los medios holandeses. La Limburger. Hubner expresó su gratitud a Jennifer Coppen, quien, según dijo, siempre estuvo ahí para brindarle apoyo a lo largo de su carrera como futbolista.

«Él estaba llorando y todo, porque estaba feliz por mí», dijo Hubner, citado por La Limburger.

Según Hubner, su prometido realmente comprende el arduo trabajo y los sacrificios que ha soportado. Este apoyo proporciona energía adicional, especialmente cuando se enfrenta la presión de la competencia al más alto nivel.

“Porque sabe lo duro que trabajo, lo que hago y lo que sacrifico”, continuó.

La cosa no quedó ahí, Hubner también reveló los planes de boda que tenían preparados. Mencionó a Bali como el lugar deseado, con un objetivo de implementación para el verano de 2026.

“Ojalá podamos Casarse este verano en Bali. «Estar con él me hace muy feliz», dijo Hubner.

“Y además, ahora puedo premiarle con un gol”, añadió.

Hubner consideró este momento como el final ideal para su arduo trabajo de principios de año. “Es casi imposible empezar mejor el año, ¿no?” dijo.

Anteriormente, Hubner le había propuesto matrimonio a Jennifer Coppen el miércoles 24 de diciembre de 2025. Jennifer también compartió este momento en las redes sociales, con una subida en tono azul que dio una fuerte señal sobre sus planes de boda.

Jennifer Coppen. Foto : Instagram @jennifercoppenreal20.

En la carga, Jennifer escribió: «Caminando juntas con la misma intención».