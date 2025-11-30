Celebración oficial del Campeonato Nacional de Kickboxing 2025, que fomenta la regeneración de los atletas hacia PON

VIVA – Con pleno enfoque en el desarrollo continuo, Dirección Central kickboxing Indonesia (PP KBI) inauguró oficialmente hoy el Campeonato Nacional Senior (Kejurnas) y el Campeonato Abierto Junior de Kickboxing 2025 en GOR Padepokan Silat TMII, Yakarta, del 28 de noviembre al 3 de diciembre.

El campeonato cuenta con el apoyo de la Fundación Wismilak como socio oficial. Esta colaboración enfatiza el papel del sector privado en el desarrollo deportivo y tiene como objetivo fortalecer el entrenamiento atleta hacia eventos multieventos nacionales, incluida la Semana Nacional del Deporte (PON).

Se espera que este evento brinde oportunidades de competencia más amplias para más de 250 atletas de 19 provincias.

El Campeonato Nacional 2025 juega un papel importante en la hoja de ruta Kickboxing Indonesia. Esta agenda tiene un doble objetivo: ampliar las oportunidades competitivas para los deportistas de diversas provincias, además de ser un momento crucial para mapear capacidades de cara a la selección y el desarrollo a largo plazo.

No sólo para los atletas senior, el Campeonato Abierto Junior también se lleva a cabo para fortalecer la regeneración desde una edad temprana, asegurando un flujo de desarrollo continuo.

En el Campeonato Nacional 2025, la competencia competirá en las categorías Senior (Campeonato Nacional) y Junior (Open) con un sistema de torneos en dos disciplinas principales: Ring Sports y Tatami Styles.

PP KBI también presentó una serie de actualizaciones de formato: ahora cada provincia puede enviar dos atletas en la misma clase.

Esto significa que en una categoría, una provincia puede presentar dos atletas a la vez, aunque tengan el potencial de enfrentarse en la ronda inicial del sorteo. El Campeonato Nacional 2025 también contará nuevamente con competencia en cuatro categorías de Formas, incluida Creative Form Open Hand como una de las categorías superiores.

La Fundación Wismilak, que continúa fomentando las contribuciones sociales a través de varios programas de sostenibilidad, considera que el deporte es una parte importante en la construcción de una generación sana, competitiva y de alto rendimiento.

El representante de la Fundación Wismilak, Anastesya Ftaraya, cuando se reunió en el área del Campeonato Nacional de Kickboxing 2025, afirmó que la Fundación Wismilak quiere garantizar que el apoyo al deporte pueda tener un impacto real en los atletas, la sociedad y el ecosistema deportivo de Indonesia.

“El pleno apoyo de la Fundación Wismilak a Campeonato Nacional de Kickboxing 2025 es una manifestación concreta de nuestro compromiso de invertir en el talento de los jóvenes atletas indonesios. «Creemos que este Campeonato Nacional no es sólo una competición, sino una etapa crucial que perfeccionará las habilidades mentales y técnicas», dijo Anastesya Ftaraya.