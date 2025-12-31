Celebración del Año Nuevo 2026, el jefe de la Policía Nacional dice que la mayoría de las regiones cumplirán con los festivales de fuegos artificiales

Jacarta – Las celebraciones de Nochevieja 2026 se desarrollan con un matiz diferente. En lugar de una fiesta fuegos artificialesMuchas regiones optan por celebrar con oraciones grupales y actividades sociales.

Jefe de la Policía Nacional El general Listyo Sigit Prabowo afirmó que la política de no celebrar fiestas con fuegos artificiales ha resultado eficaz y fue respetada por la mayoría. gobierno área. Este llamamiento se hizo como una forma de solidaridad nacional hacia público que se vieron afectados por el desastre de Sumatra.

Esta evaluación fue transmitida por el Jefe de Policía Nacional después de asistir a una teleconferencia de seguimiento de la situación de cara al Año Nuevo en la sede de la Policía de Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

«En general, la mayoría de la gente cumple con no realizar actividades», dijo Sigit.

Según el jefe de la Policía Nacional, el cumplimiento ciudadano no puede desligarse de la actitud del Gobierno regional que optó por no celebrar fiestas de fuegos artificiales como en años anteriores. Se considera que esta política refleja empatía y preocupación mutua en medio de una situación de desastre.

«Especialmente de los gobiernos regionales con respecto al uso de fuegos artificiales en Año Nuevo», dijo Sigit.

Sigit dijo que la prohibición de los fuegos artificiales ha dado lugar a diversas formas de celebraciones alternativas que se consideran más significativas. En varias áreas, la víspera de Año Nuevo está llena de oraciones grupales, recaudación de donaciones y actividades sociales para ayudar a las víctimas de desastres.

«Y mucha gente celebra con actividades de oración en grupo. Tal vez también hay algunos lugares donde hay puestos, pero también hay muchas actividades para cosas que son donaciones y demás», dijo.

Destacó que el cambio en la forma de celebrar el Año Nuevo es un símbolo de la empatía colectiva del pueblo indonesio hacia nuestros hermanos y hermanas en Sumatra que enfrentan el desastre.

«Por supuesto, esto también es parte de nuestra empatía por nuestros hermanos y hermanas en Sumatra», dijo.

Anteriormente se informó que la noche cumbre del Año Nuevo 2026 seguramente se desarrollará de manera diferente. El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, enfatizó que la Policía Nacional no dará permiso para fiestas de fuegos artificiales como es la tradición que suele celebrarse a finales de cada año.

Esta decisión se tomó tras la situación de luto nacional por las inundaciones que afectaron a varias zonas de la isla de Sumatra. El Jefe de la Policía Nacional evaluó que esta condición requiere empatía y sensibilidad mutua por parte de todos los sectores de la sociedad.