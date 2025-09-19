Celebración cultural de Banten con el tema «NUEVAS Gente»

BantenVIVA – Fundación del Festival de Arte Multatuli en colaboración con miembros de la Comisión del Parlamento Indonesio X del Distrito Electoral Banten 1, Bonnie Triyana, Ministerio de Cultura y el gobierno de Lebak Regency celebró un Festival de Arte Multatuli de 2025 (FSM).

FSM es un evento de artes, cultura y pensamiento que desde 2018 asistió constantemente como una sala de reuniones comunitarias. El festival temático «New People From Banten» durará tres días, comenzando el 19 al 21 de septiembre de 2025, en Rangkasbitung.

Este tema es una afirmación del compromiso de FSM en el cuidado de los recuerdos históricos, la apertura del espacio para las ideas y amplía la participación de la generación más joven en el trabajo cultural.

El primer día, la apertura estuvo marcada por la procesión de Ngarengkong, la tradición de transportar rendimientos de arroz que involucran a 300 personas de Kasepuhan Banten Kidul. El evento continuó con la actuación artística tradicional de Calung Renteng, así como las ceremonias oficiales a través de Rajah Bubuka y Kacapi Suling.

Varias cifras también darán un discurso, incluida Bonnie Triyana como la Junta de Síndicos de la Fundación FSM y Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Lebak Regent.

La noche de apertura fue más animada con la lectura de la poesía de Butet Kartaredjasa en colaboración con el joven actor Banten, Irma Maulani, y la actuación de arte tradicional Koromong Baduy.

El segundo día, el sábado 20 de septiembre de 2025, FSM presentó un simposio «Literatura holandesa de las Indias Orientales y EE. UU.«Se llevó a cabo en el Simposio de la Secretaría Regional Multatuli de Lebak. El Simposio se dividió en dos sesiones presentando figuras importantes como Iksaka Banu, Dr. Sunu Wasono (UI), Rhomadya Alfa AIMAH (UGM), Dr. Sastri Sunarti (Brin), Dr. Sudarmoko (Unand), autor Anindita S. Thayf, Up to SetiAwahiwewewewewewawewewewewewewewewewewewewewewewawawawawawewewewewewewawawawawawawawawawawawawewane (UND).

Por la noche, el escenario principal fue animado por la actuación musical de Buhunna Sora, una colaboración de Once Mekel con un coro de secundaria, estudiantes de secundaria y escuelas vocacionales en Rangkasbitung, que presenta un ambiente artístico típico del Festival de Arte Multatuli.

El domingo 21 de septiembre de 2025, o el tercer día, la agenda comenzó con un seguimiento de pistas multatuli, una gira de historia por Rangkasbitung para hacer los rastros del colonialismo y la alfabetización. En el área de la estatua de Multatuli, los participantes también pueden participar en un taller creativo del documento reciclado.

Por la tarde, la discusión «nuevas personas en Banten» tuvo lugar en el Salón del Museo Multatuli, presentando oradores como Dhianita Kusuma Pertiwi (escritor y traductor) y Mashuri de Brin. El evento continuó con una conferencia cultural «Religión Sunda Urang» del Dr. Aditia Gunawan de la Biblioteca Nacional Indonesia.

La noche de cierre de FSM 2025 presentó las actuaciones teatrales «una vez que los eventos en South Banten» del Teatro Gates, así como la proyección del documental «Después de Multatuli dejado» por Arjan Onderdelwuggaard.

Más que un festival de arte

FSM 2025 no es solo un espacio de expresión artística, sino también un evento de reflexión. Con el tema «nuevas personas en Banten», este festival invita al público a ver historia, literatura y cultura a través de una nueva perspectiva, al tiempo que fomenta la participación de la generación transversal.

Además de fortalecer la identidad cultural de Banten, también se espera que FSM sea un imán para el turismo de alfabetización y expandir las redes culturales nacionales a internacionales. La serie de eventos tuvo lugar en varios puntos importantes en Rangkasbitung, incluido el Hall Multatuli, el escenario principal de East Square y el Museo Multatuli.