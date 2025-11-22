Cedric Gugler recibió una suspensión de 10 torneos por repetidas violaciones de las reglas

El Grupo del Tour Europeo Recientemente criticó duramente al golfista sueco Cedric Gugler. Después de un supuesto incidente de trampa a principios de este año, los funcionarios lo reprendieron por sus acciones. El grupo suspendió al jugador de 25 años durante diez torneos por supuestamente actuando por «infracción imprudente de las Reglas de Golf».

Desde entonces, Gugler ha comentado sobre el incidente, incluyendo cómo lo motivará en el futuro. Sin embargo, nadie sabe todavía cómo afectará esto a su temporada 2026 o a su reputación.

El incidente reportado

En junio de 2025, Gugler fue descalificado después de la primera ronda del Desafío de golf Raiffeisenbank. En ese momento, los funcionarios no hicieron pública su descalificación ni dieron a conocer ningún detalle tras la decisión.

Luego, el 3 de noviembre, un Panel disciplinario independiente revisó la situación. Determinaron que Gugler «se comportó de una manera que estaba por debajo de los estándares de comportamiento y conducta ética esperada».

Gugler toca en el Tour del planificador de hotelesel circuito alimentador del DP World Tour. Los funcionarios le impusieron una dura sanción, suspendiéndolo por 10 torneos en la temporada 2026 de HotelPlanner.

Los compañeros de juego de Gugler, Adri Arnaus y Aron Zemmer, reportó la violación de la regla a los oficiales después de la ronda.

Más tarde, Cedric publicó en las redes sociales sobre el asunto y subió una historia a Instagram indicando,

«Como atleta que ha jugado golf desde los seis años, y para quien la justicia, el respeto y el espíritu deportivo siempre han sido las máximas prioridades, este es, por supuesto, un momento muy difícil. Me han acusado de no marcar ni reponer correctamente mi bola en el green durante la primera ronda. Esto es lo que mis compañeros de juego informaron a los oficiales del torneo después de la ronda».

Él continuó diciendo que su error fue durante su audiencia inicial después de la ronda, afirmando,

«Admití un poco descuidadamente que podría haber sido posible que la pelota, por simple falta de atención, no fuera colocada exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, nunca fue mi intención obtener ningún tipo de ventaja. Desafortunadamente, esta declaración imprecisa desencadenó un proceso largo y oneroso, que ahora ha resultado en esta decisión. Lamento profundamente este percance».

Comunicado oficial del grupo del Tour Europeo

El European Tour Group emitió el siguiente comunicado sobre el asunto.

“El European Tour Group anunció hoy que Cedric Gugler ha sido sancionado por violar su Código de conducta en un torneo del HotelPlanner Tour.

“Un Panel Disciplinario Independiente, que se reunió el 3 de noviembre de 2025, encontró que Gugler se había comportado de una manera que estaba por debajo de los estándares de comportamiento y conducta ética esperada de los miembros del Tour durante la primera ronda del Raiffeisenbank Golf Challenge en el Kaskada Golf Resort en la República Checa el 12 de junio de 2025.

“Fue descalificado del torneo después de jugar su pelota desde el lugar equivocado en superficies de putting en múltiples ocasiones.

“El Panel Disciplinario Independiente, compuesto por Philip Evans KC, el administrador deportivo Ian Larsen y el miembro del Legends Tour Markus Brier, dictaminó que la conducta de Gugler fue una violación grave del Código de Conducta del Tour en virtud de una infracción imprudente de las Reglas de Golf.

“Debido a la grave infracción, ha sido suspendido para los primeros 10 eventos del HotelPlanner Tour de la temporada, a partir del 29 de enero de 2026, el día del primer torneo del Tour de la temporada 2026, el SDC Open en Sudáfrica.

«Se le permitirá regresar después de que hayan concluido los primeros diez eventos, una fecha que se determinará una vez que se haya finalizado y anunciado el calendario del HotelPlanner Tour 2026».