CEC Gyanesh Kumar responde a Rahul Gandhi’s "robo de votación" reclamos







El comisionado principal de elecciones (CEC) Gyanesh Kumar desestimó el domingo el Acusaciones de la oposición de «robo de votación» durante la revisión intensiva especial (SIR) de las listas electorales en Bihar en encuesta, afirmando que ni la Comisión Electoral de India (ECI) ni los votantes tenían «miedo de tales» falsas «reclamos, informó ANI.

Esta fue la primera conferencia de prensa del organismo constitucional después del ejercicio SIR en Bihar, durante la cual los líderes de la oposición, liderados por Rahul Gandhi, acusaron a la ECI de manipular rollos electorales, repitiendo acusaciones similares planteadas durante las encuestas de 2024 Lok Sabha.

Kumar dijo que aunque algunos votantes habían alegado casos de doble votación, ninguno de ellos podía proporcionar pruebas, informó Ani.

«Algunos votantes alegaron una doble votación. Cuando se les pidió pruebas, no se dio ninguna respuesta. Ni la Comisión electoral Tampoco ningún votante tiene miedo de tales acusaciones falsas «, dijo CEC Kumar a los periodistas.

Subrayó que la Comisión Electoral «estaba parada como una roca» con cada sección de la sociedad sin ninguna discriminación, informó ANI.

«Cuando la política se está haciendo atacando a los votantes de la India manteniendo un arma en el hombro de la Comisión Electoral, hoy la Comisión Electoral quiere dejar en claro a todos que era sin temor como una roca con todas las votantes de todas las secciones y todas las religiones, incluidas las mujeres pobres, ricas, mayores, mujeres, sin discriminación», agregó el CEC.

Además, enfatizó que el cuerpo de la encuesta no pertenece a ningún partido político y que nunca se alejaría de su «deber constitucional».

«Para la Comisión Electoral, no hay ninguna oposición ni ningún partido. Todos son iguales. No importa quién pertenezca a cualquier partido político, la Comisión Electoral no se alejará de su deber constitucional», dijo Kumar.

Reiteró que cada elegible indio debe registrarse y emitir su voto.

«Según la Constitución de la India, cada ciudadano que ha alcanzado la edad de 18 años debe convertirse en votante y también debe votar. Todos saben que, según la ley, cada partido político nace a través del registro con la Comisión Electoral. Entonces, ¿cómo puede la Comisión Electoral discriminar entre los mismos partidos políticos?», Señaló.

Anteriormente, el 1 de agosto, Líder de la oposición en Lok Sabha Rahul Gandhi Había alegado fraude electoral a gran escala, acusando al ECI de participación directa.

Gandhi había dicho: «Los votos están siendo robados. Tenemos pruebas de puertas abiertas de que la Comisión Electoral está involucrada en este robo de votos. Y no estoy diciendo esto a la ligera, estoy hablando con 100% de prueba. ¿Y cuando lo liberamos (prueba), todo el país sabrá que la Comisión de elecciones está permitiendo el voto.

El 7 de agosto, Gandhi presentó lo que afirmó fue la investigación del Congreso sobre el Asamblea de Mahadevapura asiento en Karnataka, alegando «votación chori» (robo de votos) de 1,00,250 votos. Acusó al ECI de «colusión» con el BJP, lo que, según él, ayudó al primer ministro Narendra Modi a asegurar un tercer mandato.

También alegó que las elecciones fueron «coreografiadas».

En el 2024 Encuestas de Lok SabhaEl BJP se quedó corto de una mayoría, ganando 240 escaños de 543. Sin embargo, la NDA, dirigida por el primer ministro Modi, formó el gobierno con 293 escaños, cruzando la mitad de la marca.

(Con entradas ANI)





