CDS sobre iniciativas de políticas aumentan el espacio y el desarrollo de equipos de guerra cibernética







El jefe del personal de defensa, el general Anil Chauhan, dijo el viernes que se estaban tomando iniciativas de políticas para el desarrollo de equipos para el espacio y guerra cibernética.

Al dirigirse al Simposio de East Tech en Ranchi, dijo que la selección estratégica de armas era primordial y que la investigación y el desarrollo (I + D) deben revisarse para adaptarse a los requisitos modernos.

«Es necesario expandir la base de fabricación de defensa, y inteligencia artificial y otras técnicas modernas tienen que ser exploradas «, dijo.

El general Chauhan dijo que, aunque la indigenización de la fabricación de defensa comenzó tarde en la India, pero el país está en el camino correcto.

Dijo que los objetivos de la política del Centre Act East, y la autosuficiencia en la defensa se pueden realizar a través de la participación activa de estados como Jharkhand y Bengala Occidental.

«La guerra es ciencia y un arte. Un guerrero debe ser creativo e innovador en el contexto actual», agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente