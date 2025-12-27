CDFI exige que se acelere el juicio por el caso de «asesinato racial» de Anjel Chakma en Dehradun







La Fundación para el Desarrollo Chakma de la India (CDFI) ha exigido un juicio rápido y una ley separada contra la violencia racial tras el presunto asesinato de Anjel Chakma, un estudiante de la tribu programada (ST) de Tripura, en Dehradun de Uttarakhand.

Según los informes, Anjel Chakma murió el 26 de diciembre de 2025 en el hospital de Dehradun después de luchar contra heridas graves durante más de dos semanas.

La organización ha calificado el ataque de motivación racial.

El incidente tuvo lugar en el mercado de Selakui.

Según el CDFI, el incidente ocurrió el 9 de diciembre de 2025 alrededor de las 6 de la tarde, cuando Anjel Chakma y su hermano menor, Michael Chakma, fueron al mercado de Selakui a comprar alimentos. Al parecer, un grupo de seis lugareños acosó a los hermanos sin provocación, atacándolos por su apariencia física.

Los atacantes supuestamente utilizaron insultos raciales y lenguaje abusivo. Cuando los hermanos protestaron, el grupo los agredió.

«Michael Chakma fue golpeado en la cabeza con un brazalete de metal, mientras que Anjel Chakma fue apuñalado en el cuello y el estómago, dejándolo en estado crítico. herido. Los atacantes supuestamente amenazaron a los hermanos antes de huir del lugar», afirmó el sábado el CDFI.

Acusaciones de lapsos

El fundador del CDFI, Suhas Chakma, alegó que la policía de Uttarakhand no actuó con prontitud. Dijo que la policía tardó tres días en registrar un Primer Informe de Información (FIR) y que inicialmente no aplicó disposiciones legales clave, incluidos cargos relacionados con intento de asesinato y violencia colectiva por motivos de raza o casta.

Afirmó que estos errores permitieron que el principal acusado escapara y que el sospechoso aún no ha sido arrestado.

Convocatoria de ley contra la violencia racial

El CDFI afirmó que el asesinato refleja un patrón de violencia racial contra personas del noreste de la India. La organización se refirió a las recomendaciones de 2014 del Comité Bezbaruah del MP, formado tras el asesinato de Nido Tania en Delhi.

El comité había recomendado una ley separada para abordar la discriminación y la violencia raciales, o enmiendas a las leyes penales existentes. El CDFI dijo que las disposiciones actuales del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) son inadecuadas para hacer frente a tales delitos.

Demandas hechas al Ministerio del Interior de la Unión

El CDFI ha instado al Ministerio del Interior de la Unión a garantizar que el caso se juzgue en un tribunal designado por la vía rápida. También ha pedido que se presenten cargos de asesinato en virtud de las secciones pertinentes de la Ley Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y de la Ley de Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de Atrocidades).

Otras exigencias incluyen el arresto inmediato de los principales acusados, la creación de una línea de ayuda específica para los ciudadanos del noreste en Dehradun, acciones contra policía funcionarios por retrasos en el registro de la FIR y una compensación de Rs. 1 crore a la familia de la víctima y por las lesiones sufridas por Michael Chakma.





Fuente