CCTV se instalará en casi 1,800 entrenadores de North Central Railway







En un paso importante hacia la mejora de la seguridad, el North Central Railway (NCR) ha decidido instalar CCTV Cámaras en todos los entrenadores de pasajeros a través de sus divisiones Prayagraj, Jhansi y Agra.

El proyecto cubrirá 895 entrenadores modernos de LHB y 887 entrenadores ICF, lo que garantiza que ambos tipos de rastrillos sean vigilados.

Según los funcionarios, las cámaras impulsadas por IA también se implementarán en Select Premium trenesincluyendo el Prayagraj Express y Shramshakti Express, para proporcionar características de monitoreo avanzadas.

En la primera fase, las cámaras se instalarán en varios trenes clave como Prayagraj Express, Shramakti Express y Prayagraj-Dr. Ambedkar Nagar Express, Kalindi Express, Prayagraj-Lalgarh Express, Subedarganj-Dehradun Express, Subedarganj-Meerut City Sangam Express y Subedarganj-Shri Mata Vaisno Mata Vaisno Mata Vaishno Mata Vaisno Mavi Katra Jammu Mail.

Cada C.A. El entrenador (primero, segundo, tercer y silla) tendrá cuatro cámaras, mientras que los compartimentos generales, los entrenadores SLR y los autos de despensa estarán equipados con seis cámaras cada una. Estos dispositivos están diseñados para registrar imágenes claras incluso a velocidades superiores a 100 km/h y en condiciones de poca luz.

Las unidades de CCTV se colocarán en los cuatro puntos de entrada y en los pasillos, cubriendo cada movimiento dentro de los entrenadores. El monitoreo tendrá lugar en la sede de NCR, así como en las oficinas del gerente de ferrocarril divisional (DRM) en Agra, Jhansi y Prayagraj. También se están realizando planes para instalar equipos de vigilancia en cabañas locomotoras.

Hablando con nosotros sobre la iniciativa, Shashikant Tripathi, Director de Relaciones Públicas (CPRO) de NCR, dijo que el proyecto refleja el compromiso del ferrocarril de hacer que los viajes de trenes sean más seguros y seguros para los pasajeros. Agregó que el sistema no solo disuadirá actividades ilegales, sino que también ayudará en una investigación y monitoreo más rápidos.

Ferrocarril Las autoridades declararon que el proyecto es parte de los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad de los pasajeros e infundir mayor confianza en los viajes ferroviarios. Se espera que el trabajo en las instalaciones comience en breve.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente