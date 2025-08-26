CCTV en Pejponganan fue dañado por la manifestación, el gobierno provincial de Yakarta informó que la policía

Yakarta, Viva – El Departamento de Comunicación, Información y Estadísticas (Diskominfotik) de la provincia de Dki Jakarta lamentó el incidente de la destrucción de las cámaras de vigilancia (CCTV) que ocurrió durante la manifestación en el área de Pejompongan, Yakarta, recientemente. La destrucción se llevó a cabo para evitar la identificación de la masa.

Leer también: Sospechoso de un miembro del DPR, la Lurah en Yakarta fue golpeada por la manifestación, el automóvil oficial fue destruido



El jefe de la provincia de Dki Jakarta, Diskominfotik, Budi Awaluddin, afirmó que la destrucción de las instalaciones públicas no puede justificarse de ninguna forma.



DKI Jakarta Edificio del Gobierno Provincial

Leer también: Los segundos de Asn eran casi víctimas



«Lamentamos mucho la destrucción de CCTV, que es una instalación pública. Respetamos el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones en público como parte de la democracia. Sin embargo, esta libertad debe estar acompañada por un sentido de responsabilidad», dijo Budi, en su declaración, martes 26 de agosto de 2025.

Además, enfatizó la importancia de la existencia de CCTV para mantener la seguridad de la ciudad y el apoyo a la aplicación de la ley.

Leer también: El DPR está ocupado por las masas, vicepresidente de la Cámara de Representantes Dasco: Respetamos los derechos de los ciudadanos y seremos introspección



«El CCTV juega un papel crucial en las condiciones de monitoreo del campo, especialmente cuando ocurre un incidente. Dañar esta instalación es lo mismo que prevenir los esfuerzos de aplicación de la ley y tiene el potencial de causar una situación que no es propicio», explicó.

La destrucción de instalaciones públicas, incluido CCTV, es un delito penal de acuerdo con el artículo 406 del Código Penal (KUHP). El artículo establece que cada persona que deliberadamente destructiva, destruye o hace un artículo no puede ser utilizada, puede ser sentenciada a un máximo de dos años y ocho meses de prisión o multado.



Varios estudiantes mientras caminan para unirse a la manifestación frente al DPR

Dki Yakarta Diskominfotik dijo que seguiría en serio a este caso. «Investigaremos a fondo el incidente de destrucción de CCTV en Pejompongan coordinando con la policía. Los perpetradores deben ser procesados ​​de acuerdo con la ley para convertirse en un aprendizaje conjunto», concluyó Budi.