CBS Studios Alum se asocia con ‘Matlock’ Creator para desarrollar la serie

Julie McNamara está volviendo a CBS Studios.

McNamara se une Jennie trampa Urman y su banner de Sutton St. Productions para crear y desarrollar series para transmisión y transmisión. Snyder Urman y Sutton St. recientemente renovaron su acuerdo general con CBS Studios, bajo el cual desarrollaron la exitosa serie CBS «Matlock».

«Durante más de una década, CBS Studios ha sido mi hogar creativo, y no podría estar más orgulloso de continuar construyendo historias con David Stapf, Bryan Seabury, Kate Adler y sus equipos excepcionales», dijo Snyder Urman. «Y ahora reunirse y asociarse con Julie McNamara, quien fue tan instrumental en mis primeros proyectos en el estudio, se siente completo y lleno de posibilidades».

McNamara fue anteriormente jefe de la programación de Drama Development de CBS Studios y Paramount+ (Née CBS All Access). Ella Salió de ese papel en 2021 Después de una carrera de 15 años con CBS. No mucho después, se anunció que McNamara había sido nombrado vicepresidente y jefe de estudios de podcasts globales en Spotify. En ese papel, supervisó la cartera de producciones internas de Spotify y podcasts con licencia de talento, incluidos Alex Cooper, Dax Shepard, Joe Rogan, Jordan Peele, Trevor Noah y más. Se informó que ella sería Retirando de Spotify en mayo de 2024.

Durante su tiempo con CBS Studios, McNamara ayudó a lanzar programas como «Jane the Virgin» de Snyder Urman y su reinicio «Charmed», los cuales se emitieron en el CW. Otras series desarrolladas durante su mandato incluyeron «Blue Bloods», «The Good Wife», «Star Trek: Discovery» y «Star Trek: Strange New Worlds». McNamara también fue anteriormente vicepresidenta de desarrollo de drama en ABC, donde trabajó en programas como «Grey’s Anatomy» y «Lost».

«Jennie y Julie han sido una parte querida de nuestra familia CBS Studios durante años», agregó David Stapf, presidente de CBS Studios. “As a writer, Jennie’s voice is original, her storytelling is deeply human and her series continue to break through culture and resonate with audiences around the world. We’re equally excited to welcome Julie back into the family. Her spot-on instinct for powerful television was a driving force behind some of the most successful and culturally significant titles in the history of CBS Studios. Together, Jennie and Julie are a formidable team, and we can’t wait to see the stories they bring to vida.»

«Matlock» ha demostrado ser un gran éxito con los críticos y el público para CBS. El espectáculo fue Renovado rápidamente para una segunda temporada Después de su debut en 2024, con la segunda temporada de la segunda vuelta el 12 de octubre. Además, la protagonista de la serie Kathy Bates fue nominada para la destacada actriz principal en una serie dramática en los Premios Emmy 2025.