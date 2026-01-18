CBS News lista para presentar el informe retrasado ’60 minutos’ ‘Inside CECOT’

Noticias CBS se está preparando para poner un segmento retrasado y muy analizado de “60 minutos” a la vista del público, pero aún no está claro si hacerlo calmará la controversia que ha surgido a su alrededor.

El segmento previamente impedido se llama “Inside CECOT” y es una pieza de “60 minutos” corresponsal Sharyn Alfonsi construido en torno a relatos en pantalla de hombres venezolanos deportados por Estados Unidos a una dura prisión en El Salvador. Había sido archivado a pesar de que CBS News ya lo había promocionado como parte de la programación de la transmisión televisiva de la revista del 21 de diciembre. Como se reveló en un correo electrónico enviado a sus colegas en ese momento por Alfonsi, la decisión fue tomada por el alto ejecutivo de CBS News, Bari. Weiss, quien en ese momento había insistido en que los funcionarios de Trump aparecieran en el informe para comentar ante la cámara.a pesar de que el equipo de Alfonsi había hecho esfuerzos de buena fe para obtener una respuesta antes de presentar el informe para revisión legal. «El público identificará correctamente esto como censura corporativa», dijo Alfonsi en su memorando.

«Los líderes de CBS News siempre han estado comprometidos a transmitir el artículo CECOT ’60 Minutes’ tan pronto como estuvo listo», dijo la división de noticias en un comunicado el domingo. «Esta noche, los espectadores podrán verlo, junto con otras historias importantes, todas las cuales hablan de la independencia de CBS News y el poder de nuestra narración».

Cuando el informe se transmita, no contendrá entrevistas directas ni intercambios en pantalla con funcionarios de Trump, según tres personas familiarizadas con el asunto. Alfonsi había sido enviado a Washington, DC la semana pasada para intentar conseguir una entrevista en pantalla, dijeron dos de estas personas, pero la entrevista que Weiss esperaba no se llevó a cabo. La historia, sin embargo, contendrá declaraciones de varias partes diferentes del gobierno estadounidense, algo que Weiss consideró que faltaba en el artículo original y un elemento que desea en gran parte del reportaje político de CBS, según un ejecutivo familiarizado con el asunto.

Y el artículo tendrá tres minutos de nuevos informes, dijo este ejecutivo, así como algunos cambios menores con respecto a lo que se esperaba publicar en diciembre. Se ha agregado una estadística sobre la cantidad de personas que son deportadas de Estados Unidos porque son criminales, y la historia señalará que uno de los entrevistados tiene dos tatuajes que son marcas conocidas de pandillas o nazis, elementos que la administración utiliza para identificar a los inmigrantes para una posible deportación.

No se espera que Alfonsi aborde ninguna de las controversias en torno al artículo en su introducción al segmento el domingo por la noche.

Los espectadores atentos podrán comparar la nueva versión con la original que estaba lista para emitirse en diciembre. Después de que Weiss ordenó que se conservara la historia, se filtró una copia que ya había sido distribuida a un socio de medios canadiense y estuvo disponible a través de YouTube y otros medios sociales.

Es posible que la transmisión del segmento no repare las relaciones desgastadas entre la gerencia y el personal. Está previsto que el contrato actual de Alfonsi con CBS News expire en algún momento de este verano, según una persona familiarizada con el asunto. Si su acuerdo no se renueva, algunos periodistas podrían interpretarlo como resultado de una represalia por su voluntad de hablar.

Alfonsi, que trabajó en ABC News antes de unirse a “60 Minutes”, se ha ganado la reputación de ser un reportero confiable que normalmente evita las controversias que pueden envolver al personal de los noticieros de televisión. En “60 minutos” Alfonsi dijo Variedad en 2020«Un helicóptero te deja caer en la cima de una montaña y tienes que encontrar el camino hacia abajo. Hay algunos caminos, magnates y saltos. Estás como pateando para salir. Me empujaron fuera del helicóptero. Estoy en la montaña. Siento que simplemente estoy tomando velocidad».

Weiss ha defendido su decisión de conservar la pieza. Pero reconoce que su momento fue inoportuno, según una persona familiarizada con su forma de pensar, y reconoce que se insertó en el proceso de edición y verificación de “60 Minutes” en una etapa tardía.

«En este momento, la mayoría de los estadounidenses dicen que no confían en la prensa. No es porque estén locos», dijo Weiss en un memorando emitido alrededor de Navidad. «Para recuperar su confianza, tenemos que trabajar duro. A veces eso significa hacer más trabajo preliminar. A veces significa contar historias inesperadas. A veces significa entrenar nuestra atención en temas que han sido pasados ​​por alto o mal interpretados. Y a veces significa mantener un artículo sobre un tema importante para asegurarnos de que sea completo y justo».

Weiss ha atraído más atención a CBS News desde su llegada el año pasado que quizás cualquier otra personalidad, excepto Katie Couric, quien saltó de NBC a presentadora de “CBS Evening News” en 2006. Weiss, un provocador de opinión conservador que fundó el sitio de derecha The Free Press, se unió a Paramount Skydance el año pasado después la empresa compró su establecimiento por 150 millones de dólares. Desde entonces, renovó “CBS Evening News” y buscó lanzar una nueva serie de reuniones públicas y debates. pero ella falta de experiencia en la gestión de un gran activo de televisión ha estado en exhibición regularmente, dando al personal y a los críticos muchas razones para el escepticismo.

“60 Minutes”, que presenta perfiles y reportajes junto con piezas de investigación, ha visto su credibilidad socavada en los últimos dos años cuando los gerentes corporativos no lograron defenderla de lo que se consideró en gran medida una demanda por molestias del presidente Trump por la edición de una entrevista de 2024 con la entonces candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Paramount, ansiosa por despejar el camino para la venta de la compañía por parte de la familia Redstone, antiguos accionistas mayoritarios, a los Ellison, que ahora operan Paramount Skydance, acordó pagar un acuerdo de 16 millones de dólares a Trump.

Como resultado, dos altos ejecutivos de CBS News: Bill Owens, el productor ejecutivo de “60 Minutes” y Wendy McMahon, ex directora ejecutiva de CBS News, estaciones locales y sindicación, sugirieron en comentarios que ya no podían oponerse a los mandatos corporativos que, en su opinión, debilitarían la sala de redacción. Tres personas familiarizadas con el programa dicen que ha habido llamados para que “60 Minutes” reduzca la cantidad de segmentos de noticias duras o de investigación que presenta y preste más atención a artículos y perfiles de celebridades, que los gerentes corporativos creen que generarán más atención en línea. El domingo, sin embargo, la transmisión contendrá dos segmentos vinculados a la política: uno es el informe CECOT y el otro es una mirada a lo que ha sucedido en Minneapolis mientras las autoridades de ICE toman medidas enérgicas contra la población.

La revista de noticias ha trabajado durante mucho tiempo separada del resto de CBS News, y en los últimos años ha habido algunos esfuerzos para controlar el programa. Queda por ver si los corresponsales que trabajan allí seguirán enfadados ante maniobras similares, pero internamente existe la esperanza de que el programa pueda volver a producir su periodismo en lugar de verse obligado a defenderlo en circunstancias que Mike Wallace y Morley Safer podrían haber considerado surrealistas.