CBS News acepta no editar entrevistas ‘enfrentar la nación’

Noticias de CBS está renunciando a parte del poder que tiene que contener «Enfrentar a la nación«Entrevistados para dar cuenta.

El Paramount Skydance La unidad de noticias dijo el viernes que dejaría de editar entrevistas grabadas con los fabricantes de periódicos que aparecen en «Face the Nation» tras las quejas de la administración Trump por una aparición en el programa a principios de esta semana, cuando la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, hizo una serie de declaraciones falsas o no probadas sobre Kilmar Aberge García, el hombre de Salvadoran que fue deportado a pesar de haber protegido el estado legal en los Estados Unidos en los Estados Unidos.

La medida es poco ortodoxa, dejando a CBS News incapaz de eliminar declaraciones falsas o propaganda pronunciadas por agentes políticos y funcionarios y socavando la autoridad y credibilidad de Margaret Brennan, la moderadora del Programa del Aftándonos Públicos del domingo. El edicto también es arriesgado, y potencialmente brinda a los espectadores la sensación de que Brennan es menos capaz de cuestionar o desafiar a sus invitados, uno de los principales elementos de los programas políticos del domingo que traen a los espectadores en primer lugar.

La decisión puede estimular a los televidentes de dejar «Face the Nation», uno de los más vistos entre los llamados «espectáculos del domingo» y rivales de muestra como «Meet the Press» de NBC News o «This Week» de ABC News «.

«En respuesta a los comentarios de la audiencia durante la semana pasada, hemos implementado una nueva política para una mayor transparencia en nuestras entrevistas. ‘Face the Nation’ ahora solo transmitirá entrevistas en vivo o en vivo (sujeto a seguridad nacional o restricciones legales)», dijo CBS News en una declaración del viernes. «Esta medida adicional significa que la audiencia televisiva verá la entrevista completa y sin editar en CBS y continuaremos nuestra práctica de publicar transcripciones completas y el video sin editar en línea».

Pero también significa que la «nación» podría convertirse en un hogar de la grandiosa por entrevistados de ambos lados del pasillo político que prefiere lanzar puntos de conversación que responder una pregunta. Y habla de la ingenuidad de los nuevos propietarios de CBS News, un grupo dirigido por el CEO David Ellisonsobre la naturaleza del periodismo televisivo y su servicio a los espectadores.

Más por venir …