CBS Evening News dice que ‘Amamos a Estados Unidos’ es uno de los principios rectores

Bajo la supervisión de Bari Weiss, el recientemente renovado programa de noticias nocturno de CBS ondea la bandera estadounidense y no se disculpa por su postura editorial pro-estadounidense.

El viernes, el programa emitió una declaración que describe «cinco principios simples» que informarán la presentación de las noticias en el programa bajo presentador Tony Dokoupilquien anteriormente fue presentador de noticias matutinas en CBS.

“Cuando el nuevo ‘Noticias de la noche de CBS‘ comienza el lunes, prometemos vivir según estos cinco principios simples: desde nuestro primer show en la carretera hasta nuestra primera transmisión en el nuevo set en Nueva York, y todos los posteriores”, dijo el programa en una serie de publicaciones en las redes sociales.

Uno de los principios esbozados por «CBS Evening News» fue este: «Amamos a Estados Unidos. Y no nos disculpamos por decirlo. Nuestros valores fundamentales de libertad, igualdad y estado de derecho nos convierten en la última mejor esperanza en la Tierra». El programa de noticias decía: «Nuestro objetivo es hacer nuestra parte todas las noches: una forma de pensar en nuestro programa es como una conversación diaria sobre exactamente dónde estamos como país y hacia dónde vamos».

Estos son los “cinco principios simples” que “CBS Evening News” dice que se guiará con Dokoupil como presentador:

Trabajamos para usted. Eso significa que tú eres lo primero. No nuestros anunciantes. No políticos. No intereses corporativos, incluidos los propietarios corporativos de Noticias CBS. Informamos sobre el mundo tal como es. Seremos honestos y directos con usted. Eso significa que no hay palabras de comadreja ni aterrizajes acolchados. Le diremos lo que sabemos, cuando lo sepamos. Actualizaremos nuestros informes cuando descubramos nuevos hechos. Y lo admitiremos cuando nos equivoquemos. Te respetamos. Creemos que nuestros compatriotas estadounidenses son inteligentes y perspicaces. Nuestro trabajo es presentarle el panorama más completo y las voces más fuertes de todos los lados de un problema. Confiamos en que usted tomará sus propias decisiones y las mejores decisiones para usted, sus familias y sus comunidades. Amamos a Estados Unidos. Y no nos disculpamos por decirlo. Nuestros valores fundamentales de libertad, igualdad y estado de derecho nos convierten en la última mejor esperanza en la Tierra. También creemos en la famosa frase de Franklin sobre Estados Unidos como república, si podemos conservarla. Nuestro objetivo es hacer nuestra parte todas las noches: una forma de pensar en nuestro programa es como una conversación diaria sobre exactamente dónde estamos como país y hacia dónde vamos. Respetamos la tradición, pero también creemos en el futuro. Adoptamos las herramientas que nos permiten llegar a usted donde esté. Algunos de ustedes verán este programa en televisión lineal. Otros lo verán cada vez más en las redes sociales. Lo que podemos garantizar es que las herramientas seguirán cambiando, pero algunas cosas nunca lo harán. Una de esas cosas es el periodismo honesto.

“CBS Nightly News” con Tony Dokoupil se estrena el lunes 5 de enero a las 6:30 pm ET.