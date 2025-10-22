CBS encarga ‘Cupertino’ a Robert y Michelle King

CBS ha elegido oficialmente la serie dramática legal “Cupertinto” para la temporada 2026-2027.

El espectáculo proviene de Robert y Michelle Kingquien escribirá, producirá ejecutivamente y copresentará la serie bajo su marca King Size Productions. Robert también dirigirá el piloto. Como se anunció anteriormente, Mike Colter protagonizará.

El logline afirma que el programa es «un drama legal de David contra Goliat ambientado en el corazón de Silicon Valley que sigue a un abogado (Colter) a quien su antiguo empleador, una nueva empresa tecnológica, le está estafando sus opciones sobre acciones. Negándose a dar marcha atrás, une fuerzas con otro abogado recientemente despedido para representar a aquellos de los que se aprovecha la élite tecnológica y ayudarlos a luchar en una batalla de alto riesgo contra los Goliat que controlan Silicon. Valle.»

Los Kings originalmente prepararon el programa para su desarrollo en CBS en 2024 bajo su acuerdo general con CBS Studios. Luego, CBS encargó una sala de escritores completa y un pedido de guión de 13 episodios a principios de este año. La serie también reúne a los Kings y Colter, ya que anteriormente protagonizó su drama sobrenatural “Evil” durante cuatro temporadas. El programa se estrenó originalmente en CBS pero se trasladó a Paramount+ después de una temporada. También apareció en varias temporadas del exitoso programa de CBS de los Kings, “The Good Wife”, como Lemond Bishop, y luego repitió el papel en el spin-off “The Good Fight”.

Además de los Kings, Liz Glotzer es productora ejecutiva de “Cupertino.” CBS Studios producirá. Los Kings actualmente tienen la serie dramática “Elsbeth” en CBS, otro spin-off de “The Good Wife”. El programa estrenó recientemente su tercera temporada.

Esta es ahora la segunda serie nueva que CBS ha reservado para la temporada 2026-2027. La serie dramática “Einstein” protagonizada por el alumno de “Criminal Minds” Matthew Gray Gubler originalmente debía comenzar a transmitirse durante la temporada 2025-2026, pero fue retrasado hasta el próximo año en abril. La serie de comedia “Ghosts” también ha sido renovado hasta el 2026-2027 temporada, llevando el programa a su sexta temporada.