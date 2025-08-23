CBI registra el caso contra el RCom de Anil Ambani, busca las instalaciones







El Oficina Central de Investigación (CBI) ha presentado un caso contra Reliance Communications (RCOM) y su promotor y director Anil Ambani por un presunto fraude bancario que excede los 2.000 millones de rupias, lo que causó pérdidas al Banco Estatal de India (SBI), dijeron las autoridades el sábado el sábado, informó el PTI.

El CBI el sábado también realizó búsquedas en la residencia de Anil Ambani y varias instalaciones relacionadas con RCOM en relación con el caso, dijeron las fuentes.

La acción sigue a una queja formal de SBI, que se acercó al CBI después de que el RCOM y sus entidades asociadas se clasificaron como fraudulentas el 13 de junio de 2025, de acuerdo con las instrucciones maestras del RBI sobre la gestión de riesgos de fraude y la política interna del Banco sobre la clasificación e informes de fraude, según el PTI.

El Ministro de Estado de Finanzas, Pankaj Chaudhary, había informado anteriormente al Parlamento que SBI informó oficialmente el fraude al Banco de la Reserva de la India (RBI) el 24 de junio de 2025 y estaba en proceso de presentar una queja ante el CBI, según el PTI.

El Ministro había declarado que la exposición de SBI a RCOM incluye préstamos basados ​​en fondos con un principal pendiente de Rs 2.227.64 millones de rupias, más intereses y gastos acumulados desde el 26 de agosto de 2016. Además, el banco había emitido una garantía bancaria no basada en el financiación por valor de Rs 786.52 Crore.

Actualmente, RCOM se somete a una resolución de insolvencia corporativa bajo el Código de Insolvencia y Bancarrota (IBC), 2016. El plan de resolución fue aprobado por el Comité de Acreedores y presentado al Tribunal de Derecho Nacional de Compañías (NCLT), MumbaiEl 6 de marzo de 2020. La aprobación aún está pendiente, informó la agencia de noticias.

SBI también ha iniciado un proceso de resolución de insolvencia personal contra Anil D Ambani bajo el IBC, que actualmente está siendo escuchado por NCLT, Mumbai.

SBI inicialmente había clasificado tanto la cuenta como a Anil Ambani como ‘fraudulento’ el 10 de noviembre de 2020 y presentó una queja ante el CBI el 5 de enero de 2021. Sin embargo, la queja se devolvió debido a una orden de ‘status quo’ del Tribunal Superior de Delhi con fecha del 6 de enero de 2021.

Posteriormente, la Corte Suprema, en una sentencia fechada el 27 de marzo de 2023 (Banco Estatal de India y otros vs Rajesh Agarwal y otros), dictaminó que los prestatarios deben tener la oportunidad de responder antes de ser clasificados como fraudulentos.

Como resultado, SBI revertió la clasificación de fraude anterior el 2 de septiembre de 2023. Sin embargo, después de después de los procedimientos actualizados descritos en la circular RBI con fecha del 15 de julio de 2024, la cuenta se clasificó una vez más como fraude.

(con entradas PTI)





