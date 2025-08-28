CBI-FBI Bust USD 40 millones de sindicato de delito cibernético dirigido a nacionales estadounidenses







India Oficina Central de Investigación (CBI), en estrecha coordinación con la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos (FBI), desmanteló un sindicato transnacional del delito cibernacional que defraudó a los ciudadanos estadounidenses de casi USD 40 millones a través de estafas de soporte tecnológico.

«Una gran semana para la colaboración de aplicación de la ley #usindia. La CBI de la India, en estrecha coordinación con los EE. UU. @FBI, desmanteló un sindicato transnacional de cibercrimen que defraudó a los ciudadanos de EE. UU.

«A través de la inteligencia compartida y la acción coordinada, ambas agencias están trabajando juntas para desmantelar redes internacionales, evitar estafas futuras y mantener a nuestros ciudadanos seguros. Gracias por su asociación y apoyo, @cbiheadquarters», agregó la publicación.

El desarrollo también llega semanas después del Embajada de los Estados Unidos en la India emitió un aviso severo el 26 de julio, advirtiendo que las visas pueden ser revocadas para los visitantes extranjeros que cometen delitos o violan las leyes mientras están en los Estados Unidos.

En una publicación sobre X, la embajada declaró: «Estados Unidos es una sociedad de derecho y orden. Los delitos como el asalto por parte de los visitantes extranjeros no serán tolerados. Si infringe la ley en los Estados Unidos, su visa de los Estados Unidos puede ser revocada, y puede no ser elegible para regresar a los Estados Unidos, de por vida».

Esta declaración fue parte de una serie de avisos emitidos por la Embajada de los Estados Unidos en julio. El 22 de julio, la embajada publicó: «Si eres arrestado por asalto, violencia doméstica u otros delitos mientras estás en el Estados Unidos, Su visa de EE. UU. Puede ser revocada, y puede no ser elegible para futuras visas de EE. UU. Una visa es un privilegio, no un derecho, una que se puede revocar si infringe la ley «.

Anteriormente, el 16 de julio, la embajada había emitido una declaración en la que mencionó que cometer asalto, robo o robo en los Estados Unidos podría llevar a que una visa sea revocada y hacer una no elegible para futuras visas de los Estados Unidos. «Los Estados Unidos valora la ley y el orden y espera que los visitantes extranjeros sigan todas las leyes de los Estados Unidos», decía la publicación.

En medio de estos avisos, el problema también llamó la atención en India. Respondiendo a las consultas durante una sesión informativa semanal el 17 de julio, el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) El portavoz Randhir Jaiswal subrayó la importancia de cumplir con las leyes locales durante el extranjero.

El portavoz de MEA reiteró los consejos consistentes del ministerio para los viajeros indios. «… Nuestra solicitud constante a todas nuestras personas que van al extranjero es que deben seguir la ley y el orden de ese país y crear una buena imagen del país», dijo.

«Ya sea que una persona sea ciudadana de ese país o un ciudadano extranjero, es su responsabilidad cumplir con las leyes allí … Diría que cada vez que nuestra gente vaya al extranjero, siempre les instamos a respetar y seguir las leyes de ese país, para que puedan construir una imagen buena y positiva para ellos, y a través de ellos, también proyectamos una buena imagen de nuestro país», agregó.

