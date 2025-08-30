CBI arresta al gerente de la Autoridad de Aeropuertos para malversación de rupias 232 crore malversación







La Oficina Central de Investigación (CBI) arrestó a Rahul Vijay, un gerente senior de la Autoridad de Aeropuertos de India (AAI), por cargos de malversación de fondos públicos por valor de casi Rs 232 millones de rupias, dijo el sábado un comunicado de la agencia.

El caso se registró después de una queja de AAI, que alegó que Vijay, durante su publicación en el aeropuerto de Dehradun, me fingió un esquema sistemático de fraude manipulando los registros oficiales y electrónicos.

El CBI investigó el caso sobre la base de la queja de la AAI.

Según el CBI, entre 2019-20 y 2022-23, el acusado creó activos duplicados y ficticios, e inflió el valor de los existentes, a veces simplemente agregando ceros a las entradas, para evadir el escrutinio. A través de estas manipulaciones, alrededor de Rs 232 crore supuestamente se desvió a su personal. cuentas bancarias.

La investigación preliminar ha revelado que Vijay posteriormente transfirió grandes porciones del dinero malversado en cuentas comerciales, utilizándolas para transacciones especulativas y desviar los fondos públicos para obtener ganancias personales.

Se ha alegado que Vijay, quien era el firmante autorizado en las cuentas bancarias oficiales de AAI con el Banco Estatal de India, creó tres ID de usuario diferentes para facilitar una transferencia clandestina de fondos.

Según el CBI, Vijay transfirió dinero a un contratista del AALY para el mismo trabajo, transfirió dinero a su propia cuenta inflando las cifras. El 28 de agosto, los equipos de CBI realizaron búsquedas en sus locales oficiales y residenciales en Jaipur.

Las redadas condujeron a la recuperación de documentos incriminatorios, incluidos los registros relacionados con las propiedades inamovibles, valiosos valiosos y otros activos sospechosos de estar vinculados al fraude.

Desde entonces, Vijay ha sido arrestado, y las autoridades dijeron que se está realizando una mayor investigación para rastrear el rastro de dinero e identificar la posible colusión.

