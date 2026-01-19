CBI arresta a un oficial de ventas de HPCL por aceptar un soborno de 1 lakh de rupias en Maharashtra







El Oficina Central de Investigaciones (CBI) El lunes arrestaron a un oficial de ventas de Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), destinado en Chandrapur, Maharashtra, informó la agencia de noticias IANS. El oficial de ventas ha sido acusado de supuestamente exigir y aceptar un soborno de 1 lakh de rupias de un denunciante en relación con la entrega de un punto de venta de HPCL.

La agencia central dijo que registraron un caso el 16 de enero contra el acusado, identificado como Pratik Tagale, luego de una denuncia escrita.

«La denuncia supuestamente señaló que Tagale exigió un soborno de 2 lakh de rupias para facilitar la entrega de un punto de venta de HPCL a la esposa del denunciante, que es la propietaria del punto de venta», CBI dicho.

Según la agencia de investigación, cuando el denunciante expresó su incapacidad para arreglar el monto total de una sola vez, el acusado acordó aceptar 1 lakh de rupias como pago parcial el 17 de enero, al tiempo que insistió en que el monto restante se pagara una vez finalizado el trabajo oficial, informó IANS.

A partir de la denuncia, la CBI tendió una trampa el 17 de enero y atrapó al acusado con las manos en la masa mientras exigía y aceptaba un soborno de 1 lakh de rupias del denunciante. Posteriormente el acusado fue detenido.

Se están llevando a cabo más investigaciones sobre el caso.

CBI captura a una mujer condenada por fraude en Mizoram de Guwahati

En otro escenario, la Oficina Central de Investigaciones (CBI) también arrestó el lunes a una mujer, que se fugó a pesar de haber sido condenada en Mizoram por presunta apropiación indebida de facturas de compensación de National Projects Construction Corporation Limited (NPCC Limited), dijo un funcionario el domingo.

Según lo informado por Ians, Tamanna Chakma alias Tamie May fue arrestada en en Guwahati el sábado, dijo el CBI en un comunicado.

Un funcionario dijo que fue detenida basándose en los datos recopilados durante la verificación de campo, la vigilancia física y el análisis exhaustivo de los registros de detalles de las llamadas.

Chakma fue detenido por el equipo Shillong de la CBI el sábado en el área de la comisaría de policía de Geeta Nagar en Guwahati en Assam.

Además,La condenada fue presentada ante el tribunal jurisdiccional de Guwahati para obtener una orden de tránsito para su posterior presentación ante el Tribunal Especial de Aizawl, Mizoram.

(Con aportes de IANS)





Fuente