CBDK y PANI lideran el crecimiento del sector inmobiliario y las ganancias aumentan significativamente

Jacarta – Sector propiedad Indonesia muestra una actividad positiva a lo largo de 2025. Dos grandes desarrolladores están operando en el área estratégica de Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), a saber, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) y PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), ambos registraron los registros de desempeño financiero más altos desde que cotizaron en bolsa.

Ambos registraron un crecimiento extraordinario de las ganancias netas con márgenes fortalecidos en todas las líneas de negocios, impulsados ​​por la eficiencia operativa, la realización de proyectos estratégicos y la alta demanda de productos comerciales y residenciales en PIK2.

CBDK crece un 74 por ciento y obtiene un beneficio neto récord de 1,4 billones de IDR

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), un desarrollador de área integrada en Tangerang con un banco de tierras total de 705 hectáreas, registró un crecimiento impresionante en el tercer trimestre de 2025. El beneficio neto de la compañía alcanzó los 1,4 billones de IDR, un aumento del 74 por ciento (YoY), mientras que los ingresos alcanzaron los 3,3 billones de IDR, un 43 por ciento más que el mismo período del año anterior.

Este importante aumento estuvo respaldado por el sólido desempeño del segmento de venta de terrenos comerciales, que fue el principal impulsor del crecimiento de los ingresos. El margen de beneficio bruto de CBDK también aumentó del 59 por ciento al 69 por ciento, seguido por el margen de beneficio operativo que aumentó del 51 por ciento al 62 por ciento, y el margen de beneficio neto del 44 por ciento al 57 por ciento.

Trimestralmente, los ingresos para el tercer trimestre de 2025 alcanzaron los 1,1 billones de rupias o un aumento del 43 por ciento en comparación con el trimestre anterior, y el beneficio operativo se disparó un 90 por ciento intertrimestral. El beneficio neto atribuible a la entidad matriz alcanzó los 794.000 millones de IDR, un aumento del 105 por ciento respecto al trimestre anterior.

CBDK también fortaleció su cartera de activos estratégicos mediante la construcción de la Convención y Exposición Internacional de Nusantara (NICE) y el hotel Hilton Jakarta PIK2, que también aumentó los activos fijos y las propiedades de inversión en un 142 por ciento interanual.

El director presidente de CBDK, Steven Kusumo, dijo que este sólido desempeño refleja el éxito de la compañía en mantener el impulso de crecimiento sostenible y la confianza de los inversores.

«Estamos agradecidos por los extraordinarios logros hasta el tercer trimestre de este año. El impulso positivo después de la IPO, acompañado por la realización de proyectos estratégicos en PIK2, es un factor importante para fortalecer los fundamentos de CBDK. Este aumento significativo en la rentabilidad es el resultado del arduo trabajo de todo el equipo y la sinergia entre divisiones», dijo Steven Kusumo.