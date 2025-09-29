Yakarta, Viva – Las motocicletas siguen siendo excelentes en las calles de Indonesia porque se ven apuestas y sus personajes son machos. Este término generalmente se fija en deporte de motor capacidad media con una posición de conducción vertical y el sonido del motor que contiene.

Desde Viva Automotive Search el lunes 29 de septiembre de 2025, en la clase Honda de 150 CC presentó tres opciones populares, a saber, CB150 Verza, CB150R Streetfire y CB150X.

CB150 Verza viene como el modelo más simple y funcional. Esta motocicleta lleva un motor SOHC de 149 cc cocinado en aire con una transmisión de 5 vecenas. Su fuerza alcanza 13 caballos de fuerza con 12.7 nm de torque adecuado para el uso diario.

A diferencia de la Verza, el CB150R Streetfire parece más potente con un motor refrigerado por DOHC de 149 cc. Esta moto produce una potencia de hasta 16.9 hp y 13.8 nm de torque con una transmisión de 6 velocidades. El personaje del motor es más receptivo y deportivo, adecuado para aquellos a quienes les gusta la aceleración.

Mientras tanto, el CB150X está presente como una opción de estilo de aventura. La máquina utilizada es la misma que la CB150R, pero la configuración del personaje y la apariencia se ajustan a la gira ligera. El asiento es más alto, una gran distancia al suelo y una posición de conducción vertical para proporcionar comodidad durante los viajes largos.

En términos de características, Verza todavía se basa en la integridad estándar. El medidor de panel es digital, pero el sistema de frenado trasero sigue siendo tambor. La suspensión también es telescópica ordinaria sin un toque moderno.

CB150R es superior con frenos de disco doble y refrigerador líquido que mantiene el motor estable. La pantalla del cuerpo es más musculosa con un diseño agresivo típico del deporte desnudo. La posición de conducción está más baja, por lo que se siente deportivo.

Para CB150X, la característica principal está en el diseño de aventura más muscular. Esta motocicleta utiliza una suspensión larga con un manillar de alto, lo que la hace cómoda en el camino lleno de baches. La impresión elegante se siente cada vez más con un cuerpo grande y un parabrisas innato.

Las dimensiones y el peso también son la diferencia entre estas tres motos. La verza más ligera pesa alrededor de 128 kg, fácil de controlar para principiantes. CB150R y CB150X son un poco más pesados, pero estables a alta velocidad.

Con respecto a la ergonomía, Verza tiene un asiento bajo, por lo que es amigable para todas las posturas. CB150R tiende a ser más alto con una posición deportiva, mientras que el CB150X más alto con asientos de 817 mm. Esto hace que el CB150X sea más apropiado para los grandes corredores.

Los precios se convierten en un factor importante para tomar decisiones. CB150 Verza se comercializa alrededor de Rp24 millones en el camino en Yakarta, por lo que es el más barato entre los tres modelos. CB150R tiene un precio alrededor de RP. 34 millones, mientras que el CB150X está ligeramente por encima de RP35 millones.

Con este rango de precios, los consumidores solo necesitan adaptarse a sus necesidades. Si es solo un transporte diario, Verza es claramente la más económica. Para obtener el máximo rendimiento, elija CB150R, mientras que aquellos a quienes les gusta la gira puede mirar el CB150X.