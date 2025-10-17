‘Cazadores de demonios del Kpop’ y más

el de este año La animación es festival de cine se trata de defender la creciente estatura del floreciente medio en la capital cinematográfica del mundo.

El evento de tres días, que se desarrollará en los cines chinos TCL de Hollywood de viernes a domingo, programará y promocionará nuevas películas de todo el mundo, incluido el estreno de la noche inaugural de “Scarlet” de Mamoru Hosoda, el estreno mundial de “Scarlet” de Laika.ParaNorman: El ahorro”, un cortometraje que tendrá una introducción exclusiva con el director Chris Butler y Anna Kendrick, y “A Story About Fire” de Li Wenyu, que sigue a un mono y un perro mientras viajan a través de peligrosos bosques, tundras y selvas para llegar a la Montaña Sagrada.

Presentado por GKIDS en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y VariedadEl evento, que se lanzó en 2017, también presentará un panel con entradas agotadas con los realizadores y animadores detrás de Netflix «Cazadores de demonios Kpop”, organizado por VariedadPeter Debruge, crítico de cine jefe.

«En el caso de ‘Kpop Demon Hunters’, estamos ante un fenómeno cultural», dice el director del festival Matt Kaszanek. «Es una de esas cosas que siempre puede ser complicado cuando estás programando, porque la película ya salió y todos la han visto. Se nos ocurrió una idea realmente innovadora de tener una conversación con los dos directores y el productor con los diseñadores de personajes y el jefe de animación para tener una conversación en profundidad sobre este momento que está experimentando la película en este momento, y estamos muy entusiasmados con eso».

Con programación adicional que rinde homenaje a los estudiantes de animación de todo el mundo, Kaszanek espera que los animadores jóvenes puedan conectarse con futuros colaboradores, veteranos de la industria y la oportunidad de ver su trabajo en la pantalla grande. «En el transcurso de un solo fin de semana en Los Ángeles, realmente nos propusimos ser los primeros en presentar estas películas que son realmente importantes para dar forma al futuro de la animación», revela Kaszanek. «La idea de que la próxima generación de animadores y fanáticos de la animación en Los Ángeles esté viendo estas películas, la oportunidad de verlas por primera vez es gratificante y es algo de lo que estamos realmente orgullosos».

El objetivo de Animation Is Film es romper barreras para la animación como género, abriendo una puerta para que el medio sea tomado en serio por los asistentes que visitan el evento por primera vez. “Animation Is Film es un poco diferente de otros festivales porque tiene una misión muy decidida, que es celebrar la animación y asegurarse de que se hable de ella de manera respetuosa”, dijo Kaszanek.

“Animación es una palabra que se usa como calificativo cuando la gente habla de las mejores películas del año, por lo que dicen: ‘Fue la mejor película animada del año’. no me gusta [using] animado como calificativo. Queremos seguir viendo evolucionar esa conversación”.