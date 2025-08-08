Cazador doohan al matar [SPOILER]Lady Gaga desaparecida

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers importantes de «Miércoles«Temporada 2, Parte 1, ahora transmitiendo en Netflix.

Cazador doohan Me gustaría informar un «crimen de odio».

El actor, que interpreta a Tyler/Hyde en la exitosa serie de Netflix «Wednesday», dice que extrañó a Lady Gaga cuando filmó su lugar invitado en la temporada 2. «Soy el único tipo gay en el programa, y no pude conocer a Gaga», me dice Doohan en el último episodio de «solo para» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» solo para el «solo para el» para el » Variedad» podcast.

Finger indignación, dice: «Esto es una mierda».

Pero se encontró con el hijo de Christina Ricci cuando dispararon su mortal escena del hospital psiquiátrico de Willow Hill. «Creo que estaba decepcionado de que fuera yo y no Jenna [Ortega]»Doohan se agrieta.

Hay muchos Giros y vueltas durante la temporada 2, Parte 1. El último episodio no solo presenta a Tyler transformándose en el Hyde y matando sorprendentemente a su maestro Marilyn (Ricci), sino que también arroja el miércoles por una ventana al asilo loco. La última vez que vemos el miércoles sangriento y aparentemente inconsciente en el suelo mientras el Hyde se encuentra con el bosque mientras la policía le dispara.

«Hay mucho más por venir sobre los grandes misterios de la temporada», dice Doohan. «Tyler tiene un arco loco. No quiero estropear nada, pero se establecieron en el episodio cuatro que cree que se está liberando del maestro, pero a partir de la conversación del miércoles en Willow Hill, aprendimos que el Hyde no puede sobrevivir sin un maestro, por lo que no tiene idea de lo que ha hecho a sí mismo».

Doohan entiende por qué Marilyn fue asesinada. «Creo que tenía sentido para la historia porque han establecido que Tyler tuvo que separarse», explica. «Su vínculo se debilitaba. Pero creo que, para él, la única forma en que iba a estar libre de este icónico, pero psicópata, es asesinarla. Intentamos jugar que era difícil para él porque todavía tiene estos sentimientos realmente retorcidos por ella, pero tiene que deshacerse de ella para que sea su verdadero ser».

Hablé con Doohan en Zoom desde Nueva Zelanda, donde está disparando «malvado muerto muerto».

¿Cómo va la filmación?

Va bien. Estamos dos semanas ahora. Tuvimos algunas semanas de preparación aquí. Esta película está loca. Muchas pruebas de trucos y prótesis por hacer.

¿Qué tipo de entrenamiento de acrobacias tuviste que hacer?

Muchas peleas y personas son arrojadas.

¿Te encanta hacer el trabajo de acrobacias?

Es muy divertido. Hice el programa «Daredevil» y estaba muy emocionado. Pensé: «Voy a pelear y realmente estar en eso», pero también era una estrella invitada, así que es como, «No tenemos tiempo para enseñarte eso». Mi personaje tenía una máscara, por lo que toda la lucha es mi doble. Literalmente me traerían para los primeros planos de ser golpeados en la cara solo porque podías ver mis ojos.

«Miércoles» es muy divertido, espeluznante y cursi de todas las mejores maneras posibles.

Realmente subieron el dial en todos los aspectos del espectáculo este año.

Cuando leyó los guiones para la temporada 2 por primera vez, ¿qué estaba pasando por su mente?

Yo estaba como, «Wow. Todavía encadenado». Y también me reía mucho. Pensé todas las cosas con el zombie de Slurp [Owen Painter] y Pugsley [Isaac Ordonez] y Eugene [Moosa Mostafa] fue realmente divertido. Estaba realmente emocionado de que haya más cosas de la familia Addams infundidas en ello. Me encantó que los escritores realmente mostraran los poderes de todos más en la temporada 2.

Y luego Joanna Lumley se une al programa como la madre de Morticia y la abuela del miércoles Hester Frump.

Ella era tan dulce. La conocí solo un par de veces. Realmente no pude trabajar con ella en el set. Pero un icono. Ella era tan dulce.

¿Eres un gay «AB Fab»?

Todavía no lo he visto. Tengo que subirme a eso. Es un punto ciego para mí. Edite esto. La gente se enoja tanto. [Laughs]

¿Vas a salir directamente en esta entrevista?

Todos tienen un punto ciego. Déjame en paz.

¿Te mostraron bocetos de cómo se vería Hyde?

Me mostraron el dibujo que Tim Burton dibujó del Hyde, que era genial. Luego fui a su exhibición [The World of Tim Burtn at the Design Museum] En Londres, mientras filmaba en Dublín, y tenían toda una sección de «miércoles», y hay uno de sus bocetos originales de Hyde en su tablero. Pero también está este aspecto casi insultante que esperó hasta que me eligieron para dibujarlo. Pensé, «¿Qué significa eso?»

Eso es divertido porque mi siguiente pregunta es, ¿crees que te pareces al Hyde?

Eso es tan jodidamente genial. [Laughs]

¿O el Hyde se parece a ti?

No pueden decir que te estoy volteando en esta entrevista. Ay dios mío. Yo no. Él es morado con ojos abultados y una pizca de cabello. Un amigo me dijo en el gimnasio que él sabía que era yo porque teníamos el mismo cabello, lo cual no sabía qué hacer en absoluto. Ya no soy amigo de esta persona.

Cuando vemos el Hyde, ¿hay alguno de ustedes allí o es todo CGI en la publicación?

Actúo las etapas iniciales de la transformación, que siempre es una locura. Esta temporada, estaba tratando de encontrarlo realmente. Estoy como, «Haré esto», y Tim dijo: «Hunter, haz tu baile interpretativo o lo que sea que vas a hacer». Y pensé, «genial», porque también tienes que hacerlo durante mucho más tiempo de lo que van a usar para que puedan cortarlo en algún momento. Siempre llega a cierto punto, que es tan incómodo. Yo solo soy como, «parar», y luego todos nos reímos. Pero luego traen a alguien del equipo de trucos que está en zancos y tiene muletas en los brazos y usa el traje de transformación con puntos pequeños, y luego todo es CGI.

¿Hay música tocando cuando estás haciendo el «baile»?

No hay música. Es súper incómodo. Toda la tripulación te está mirando.

Me parece interesante que Hyde arrojó el miércoles por la ventana, pero no la apuñaló. No creo que la quiera muerta.

Tirar una ventana tampoco es agradable, pero podría haberla desgarrado en ese momento. Creo que está pasando mucho con lo que se siente con respecto al miércoles porque, para mí, cuando aparece por primera vez en el episodio 2 de esta temporada, es como si quizás fuera un poco delirante al respecto, pero pensando: «Finalmente se ha dado.

Ahora, hablemos de Internet realmente explotando cuando vieron una foto sin camisa de ti de la temporada. Ve a Tiktok y encontrarás hashtags para «Tyler sin camisa,» Hunter Doohan sin camisa, «Hyde sin camisa». ¿Esperabas esto?

Creo que Al [Gough] y millas [Millar]Nuestros escritores increíbles, saben lo que están haciendo. Quiero decir, crearon «Smallville». Y recuerdo ese póster de [Tom Welling as Superman] en el aspirante de espantapájaros. Esa es una especie de imagen quemada en mi cerebro mientras crecía. Saben cómo hacer una televisión divertida. Leer los guiones fue divertido. Era, «encadenado, sin camisa, sudoroso». Estaba como, «¿Estamos haciendo pantalones?» Porque en la temporada 1, tuvimos que hacer toda la situación del calcetín después de la transformación. Pensé: «Esto va a ser interesante».

¿Hay un entrenamiento sin camisetas de Tyler que hacer para prepararse para filmar la escena?

Que lees [the script]Y dices: «Apretemos un poco las cosas».

¿Qué tan incómodo fue estar encadenado a la pared? ¿Eres método?

No, no método. Es simplemente divertido. Jenna caminó en el primer día y rompió riendo. Lo pasamos muy bien, y se sienten tan tontos y tontos ese día. Y luego veo el episodio, y es como: «Oh, Dios mío, se ve mucho más intenso de lo que sintió en el día».

¿Tu esposo piensa en ti como Hyde?

Se ríe muy duro cada vez que mis ojos comienzan a abultarse.

Él no dice: «¿Podría verte allí?»

No, él sabe mejor.

Estas preguntas y respuestas fueron editadas por longitud y claridad. Escuche la entrevista completa en «Solo para variedad«Arriba o donde sea que encuentre sus podcasts favoritos.