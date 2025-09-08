Causas domésticas, efectos extranjeros







La ley de la causalidad dice que cada evento tiene una causa, y el evento, o el efecto, a su vez se convierte en el desencadenante de otro lugar, creando una cadena de episodios que se extiende desde el presente hasta el pasado. A menos que los humanos trabajen hacia atrás en el tiempo para comprender los vínculos de causa y efecto y romparlos conscientemente, están condenados a permanecer para siempre encadenados por los errores de la historia.

Aplicar la ley de causalidad a la imposición del presidente estadounidense Donald Trump de una tarifa del 50 por ciento en la India y se dará cuenta de que detrás del problema es el problema de cachemir. ¿Sorprendido? Así es como están vinculados.

Ahora es ampliamente aceptado que Trump está librando una guerra arancelaria contra India en Piique, debido a que Delhi rechazó repetidamente sus afirmaciones de haber logrado un alto el fuego entre India y Pakistán en mayo. Si las afirmaciones de Trump tienen o no sustancia, no las habría hecho si no hubiera habido un conflicto armado de India-Pakistán. Por otra parte, el ataque de la India fue un castigo visitado en Pakistán por presuntamente patrocinar a los terroristas que cortaron a 26 personas en Pahalgam en abril. La razón detrás de Pakistán de Cachemira interminablemente sangrante es que un segmento de su gente respalda la violencia como una solución para su alienación de la India.

Cachemira ha sido la causa de varios Conflictos de India-Pakistánprovocar los intentos de América de intervenciones. Estados Unidos puso fin al conflicto de Kargil de 1999, por ejemplo. En 2019, en su viaje a Corea del Norte, Trump dijo que el mundo pronto escucharía «buenas noticias» en medio de hostilidades armadas de India-Pakistán después del bombardeo de Pulwama. La buena noticia resultó ser la liberación de Abhinandan Varthaman, un piloto de la Fuerza Aérea de la India, de la custodia de Pakistán, aunque el papel preciso de Trump en él había sido ambiguo incluso en ese momento.

El desprecio de la India por la ley de causalidad ha convertido a Cachemira en un problema gigantesco que las potencias extranjeras explotan por sus propios intereses. Cumplimos la promesa no cumplida de la autodeterminación hecha a los Cachemira al traicionar la democracia. En las elecciones de la Asamblea Jammu y Cachemira de 1951, la Conferencia Nacional (NC) de Sheikh Abdullah, entonces la favorita de Nehru, barrió los 75 escaños. El NC ganó 73 de estos escaños sin oposición, porque los documentos de nominación de los candidatos de oposición fueron rechazados. Este dudoso método para ganar elecciones continuó hasta la década de 1970.

A partir de entonces, en 1987, la Alianza de Congreso de NC desplegó el poder estatal para brutalizar los cuadros del Frente Musulmán Unido, la única oposición creíble en ese momento, por ganar las elecciones de la Asamblea. Muchos de los que experimentaron violencia estatal cruzaron a Pakistán para recoger el arma, inaugurando un movimiento secesionista armado del que India no ha tenido un respiro desde entonces.

La ley de causalidad es de hecho inexorable.

Debemos temer esta ley porque el gobierno de Modi, al demostrar su fidelidad a Hindutva, lee el artículo 370, dividió a Jammu y Cachemira y lo degradó de un estado a un territorio de la Unión. Su gobierno electo ha sido privado de poderes vitales. Estas medidas han profundizado la alienación de Cachemira, una situación peligrosa para la India, ya que Trump, a diferencia de los últimos pocos presidentes estadounidenses, no se puede confiar para estar firmemente en su esquina.

La esperanza de la India de escapar de la ley de causalidad radica en abordar sus vulnerabilidades en el hogar. En cambio, ha elegido iniciar una nueva cadena de causa y efecto exportando hindutva a Nepal. En 2015, se afirmó que India quería que Nepal eliminara la palabra secular de su constitución recientemente adoptada, y volviera a retener su identidad hindú explícita explícitamente en la constitución de 1990. India ha negado constantemente esta acusación.

Sin embargo, en 2015, Adityanath, solo un diputado entonces, escribió una carta al primer ministro nepalí, Sushil Koirala, pidiéndole que declare su país una Rashtra hindú. Tales pasos gratuitos han alimentado la especulación en Nepal de que India está orquestando la exhibición periódica de apoyo público a Gyanendra Shah, el rey depuesto. Sobre esto, Academic SD Muni, ampliamente respetado por sus ideas sobre Nepal, le dijo al diplomático, una revista de política exterior digital: «Muchos de mis amigos nepalíes incluso sugieren que el apoyo financiero proviene de la India para las manifestaciones masivas y la movilización en Nepal en apoyo de un estado hindú y un estado monárquico».

En un país donde la interferencia de la India siempre se sospecha, a menudo con ira, el experimento ideológico del BJP en Nepal podría desarrollar la ley de causalidad con graves consecuencias para Delhi. Esto ya está sucediendo en Bangladesh, cuya gente se ha vuelto hostil a la India debido a la furiosa campaña del BJP contra los inmigrantes ilegales de Bangladesh, descritos infamemente como termitas por el ministro del Interior, Amit Shah. Los artículos de opinión en los periódicos ingleses de Bangladesh se preocupan constantemente por la India alejándose del secularismo constitucional y generan una división comunitaria que recuerda a la partición de 1947.

Estos sentimientos estallaron durante la visita del primer ministro Narendra Modi a Bangladesh en 2021, cuando las protestas contra él, que involucran tanto a los grupos musulmanes de derecha y a la izquierda, fueron disparadas, matando 12. Un artículo de la BBC había advertido que «India solo puede terminar siendo amiga con el gobierno en Dhaka y no con la gente de Bangladesh».

Con Sheikh Hasina Wajed obligado a huir del país, India ha sido sin amigos en Bangladeshtestificando cómo las políticas nacionales divisivas afectan los asuntos exteriores. La ley de la causalidad no reconoce las fronteras.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

